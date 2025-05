La profunda crisis económica que atraviesa Bolivia no solo afecta a miles de comerciantes y ciudadanos dentro del país, sino que también tiene repercusiones directas en la frontera con Perú. Según un informe del medio boliviano El Deber, en zonas fronterizas como Desaguadero, el boliviano (Bs) ha dejado de ser aceptado para transacciones económicas, siendo reemplazado por el sol peruano como moneda de preferencia para el comercio informal y local.

Uno de los casos expuestos en el reportaje es el de Efraín Mamani, un pequeño comerciante que importa mercadería textil desde Lima. Mamani relata que anteriormente podía pagar a sus proveedoras peruanas con bolivianos, pero que ahora se ve obligado a cambiarlos por soles antes de cruzar la frontera, debido a la creciente depreciación de su moneda. Esta situación ha reducido su capacidad de compra y lo ha obligado a aumentar los precios de sus productos al detalle en La Paz.

“Yo pagaba en bolivianos a mis caseras peruanas, pero ahora no me aceptan porque ya no vale nada. Un ejemplo claro son los mototaxistas que te ayudan a pasar la frontera y que ya no te reciben plata boliviana”, declaró Mamani al medio.

¿Cuánto equivalen 100 bolivianos al tipo de cambio de Perú?

En la actualidad, el tipo de cambio es un tema de gran interés en el país altiplánico. En promedio, 100 bolivianos equivalen a 52 soles peruanos, según el valor referencial que se maneja en el mercado. Sin embargo, este monto puede variar dependiendo de las tasas de cambio ofrecidas en distintos puntos, especialmente en las zonas fronterizas, donde la fluctuación es más notoria debido al movimiento comercial constante.

Crisis en Bolivia: precio del menú subiría en junio

La crisis situada en Bolivia continúa teniendo un impacto significativo en la economía de los hogares del país. Según un informe de UNITEL Bolivia, se espera que los precios de los menús en los puestos de los diferentes mercados de ese país aumenten debido al alza en los costos de la canasta básica, la escasez de dólares y la incertidumbre económica.

Las vendedoras de comida han anunciado que, a partir de junio de 2025, los precios de los menús se incrementarán a 13 bolivianos. Además, se ha señalado que el popular plato silpancho, muy consumido en Bolivia, se servirá sin huevo debido al aumento en el precio de este producto.

Ante esta situación, los emprendedores expresaron su preocupación por el impacto en los bolsillos de los clientes. "¿Hasta dónde quieren que llegue el costo del almuerzo para el cliente? No queremos seguir afectando nuestra economía", mencionó la dueña de uno de los puestos de comida. La situación económica actual plantea desafíos importantes para el sector alimenticio en Bolivia, y se espera que los precios continúen siendo un tema de preocupación para los consumidores.

