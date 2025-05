La situación económica en Bolivia continúa siendo motivo de preocupación, especialmente al compararse con países vecinos donde, pese a ciertas presiones, las monedas mantienen mayor estabilidad. En ese contexto, el economista boliviano Lic. Fernando Romero advirtió sobre la creciente brecha cambiaria entre el boliviano y el sol peruano, particularmente en las zonas fronterizas.

"Ya hace meses atrás había visto que el sol peruano valía el triple que la moneda boliviana, ahora con un tipo de cambio coyuntural, no oficial, pero sí el que se tranza principalmente en las fronteras, está valiendo 5 veces más, es decir que, 1 sol peruano vale 5 bolivianos", puntualizó Romero para RED UNO de Bolivia.

Este fenómeno refleja las distorsiones cambiarias que se vienen registrando fuera del mercado oficial y que impactan directamente en el comercio informal, el turismo y el poder adquisitivo de los bolivianos en las regiones limítrofes con el Perú.

Crisis en Bolivia empeoraría dependiendo de quien gane las elecciones en agosto, precisa economista

El economista boliviano Fernando Romero advirtió que la moneda boliviana atraviesa un proceso de devaluación significativa, no solo frente al dólar oficial, sino especialmente en el mercado paralelo. Según explicó, actualmente el tipo de cambio informal se sitúa en 18 bolivianos por dólar, lo que representa una devaluación aproximada del 162% si se toma como referencia el valor oficial.

"En realidad ya hace un tiempo y hay que recordar que la moneda boliviana no solo se está devaluando con el dólar paralelo, si no se encuentra como referencia estaríamos hablando de una devaluación de 162% aproximadamente, porque el último dato que se tienen es de 18 bolivianos en el mercado paralelo", expresó Fernando Romero.

Pese a ello, subrayó que esta situación no ha alcanzado su punto más crítico. "No, no hemos tocado fondo todavía, la situación puede empeorar, dependiendo de quien gane las elecciones en agosto, me refiero a dólar, inflación, la incertidumbre y la volatilidad tanto en lo económico como en lo político".

Restaurantes en Bolivia cierran sus puertas ante crisis por falta de dólares

La crisis económica en Bolivia ha afectado gravemente al sector gastronómico de Cochabamba, considerada la capital culinaria del país. Según Unitel Bolivia, cerca del 40% de los restaurantes con licencia han cerrado, lo que representa más de 2.200 establecimientos de los 5.550 registrados.

Dennise Dalence, presidenta de ASERAC, atribuye esta situación al aumento de costos de producción, escasez de dólares, especulación y contrabando a la inversa, factores que han llevado al sector a declararse en estado de emergencia.

"Es terrible la situación que estamos enfrentando, no solo la subida de precios, la falta de dólar, sino la especulación y contrabando a inversa, es un atentado bastante significativo para el empresariado gastronómico en Cochabamba. Nos preocupa, somos la capital gastronómica", precisó.

