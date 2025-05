La dependencia de Bolivia de las importaciones de gasolina y diésel ha aumentado, lo que ha generado retrasos en la llegada de estos productos y complicaciones en su distribución interna. Esto ha tenido un impacto directo en varios sectores, como el transporte, la industria y la agricultura. Como resultado, el país enfrenta una crisis en el abastecimiento de combustibles, lo que ha ocasionado una desaceleración de las actividades económicas y un aumento en los precios de bienes y servicios.

A pesar de las medidas adoptadas por el gobierno, como la racionalización del combustible y operativos de control, la crisis persiste. El 21 de mayo de 2025, el creador de contenido Gabo Dunn, a través de su cuenta oficial de TikTok, destacó el notable aumento en los precios de productos básicos, como arroz, aceite y papel higiénico. Dunn visitó un supermercado para mostrar los efectos de esta situación en los precios de consumo.

Crisis económica en Bolivia 2025: productos de primera necesidad se duplican

El influencer Gabo Dunn expuso varios ejemplos de este aumento, comenzando con el precio del pollo entero, que anteriormente se encontraba entre 25 y 30 bolivianos (13.23 a 15.88 soles) y ahora supera los 50 bolivianos (26.46 soles). La carne también ha sufrido un aumento considerable: la colita de cuadril, que antes costaba unos 90 bolivianos (47.63 soles), ahora se vende por 186 bolivianos (98.44 soles).

Dunn resaltó que estos incrementos han llevado a muchos bolivianos a excluir la carne de su dieta debido a su alto costo. Como alternativa, algunas personas recurren a las menudencias, como huesos, para dar sabor a la sopa. Asimismo, mencionó que otros productos también han visto aumentos significativos, como las lonjitas de queso, que pasaron de 15 bolivianos (7.94 soles) a 30 bolivianos (15.88 soles).

En el video, Dunn también comparó los precios de los productos en Bolivia con los de los supermercados de Estados Unidos. Ejemplo de esto es el aumento en los precios de las cremas para el cabello de una marca reconocida, que pasaron de 40 bolivianos a 116 bolivianos. Los cereales, por otro lado, han alcanzado precios entre 224.90 bolivianos (119.03 soles) y 379.90 bolivianos (201.06 soles), equivalentes a cerca de 50 dólares.

El aumento de los precios no se limita solo a los alimentos. Productos de uso diario, como el papel higiénico, también han experimentado incrementos. Las marcas más conocidas, en su presentación de 12 rollos, ahora superan los 176 bolivianos (93.15 soles).

El arroz, un producto básico de la alimentación, ha subido de precio de aproximadamente 50 (26.46 soles) a 100 bolivianos (52.93 soles), lo que lo ha convertido en un artículo costoso para las familias bolivianas. Además, el aceite, especialmente el aceite corriente, ha experimentado una fuerte alza. Dunn mostró cómo los anaqueles de este producto están vacíos, ya que las personas compran grandes cantidades anticipándose a futuros aumentos. Un envase de aceite de 4.5 litros, que antes costaba entre 40 y 50 bolivianos (21.17 a 26.46 soles), ahora se vende por 100 bolivianos (52.93 soles).

El aceite de oliva, otro producto que ha registrado aumentos, pasó de costar 100 bolivianos (52.93 soles) a 255 bolivianos (134.96 soles). Dunn también destacó que, debido a los altos precios, algunos supermercados han optado por colocar imanes de seguridad en los productos más caros para prevenir robos.

Es necesario destacar que el valor del boliviano y el sol peruano puede variar.

Causas de la crisis económica en Bolivia

Anteriormente, el economista boliviano Enrique Ayo explicó cómo el gobierno del vecino país defendió un modelo económico dentro del cual no se consideraron factores importantes como el PIB (consumo + inversión + gasto de Gobierno + exportaciones e importaciones). Sin embargo, según Ayo, el gobierno solo se enfocó en el consumo y la baja inversión en la exploración y explotación de la matriz del gas.

En tal sentido, luego de que se agotara este recurso, el gobierno incrementó los gastos en crear empresas que no habrían funcionado. "Una vez que se agota todo esto (el gas) el gobierno ha empezado a incrementar los gastos en la creación de empresas que no vienen al caso, no funcionan en Bolivia. Hemos bajo las exportaciones y hemos incrementado las importaciones", así lo afirmó Ayo en una declaración previa para Latina Noticias.

En tal sentido, Ayo comentó que "Al no existir más las reservas internacionales, no podemos comprar combustible. El problema es que, ahorita, no hay dinero ni los recursos para poder pagar al exterior, comprar el combustible que ingrese el diésel y la gasolina para el parque automotor y las industrias", comentó.

