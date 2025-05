CCL: 3 millones de peruanos no tienen seguro de salud y el país invierte menos que el promedio regional

Alrededor de 2,9 millones de ciudadanos en el Perú no cuentan con acceso a cobertura médica, es decir están desprotegidos de un seguro de salud, sea público o privado, informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“Ello se explica por los altos niveles de informalidad laboral que, en 2024, alcanzaron al 70,9 % de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada del país, lo que dificulta el acceso a seguros de salud proporcionado por los empleadores”, indicó Óscar Chávez, jefe del IEDEP.

Entre otros factores, también contribuyen la desigualdad geográfica, puesto que en zonas rurales y de difícil acceso presentan menores tasas de afiliación debido a la limitada presencia de instituciones de salud y programas de cobertura.

A ello se suma la falta de información, ya que muchos ciudadanos desconocen los procesos para afiliarse a programas como el Seguro Integral de Salud (SIS) o no están informados sobre sus derechos en esta materia.

Entre 2018 y 2024, la cobertura de seguros de salud ha mostrado una tendencia creciente con un aumento de 15,4 puntos porcentuales. No obstante, el representante de la CCL advierte que, si no se atiende estos temas, es posible que la situación se mantenga o, incluso, pueda empeorar si no se implementan políticas efectivas para aumentar la cobertura de salud.

Óscar Chávez enfatizó que la persistencia de la informalidad laboral limita el acceso a seguros de salud vinculados al empleo, especialmente en sectores de baja productividad.

“Además, si el Estado no refuerza los mecanismos de afiliación gratuita, como el Seguro Integral de Salud (SIS), preferentemente en zonas rurales y urbano-marginales, el porcentaje de población no asegurada podría incrementarse”, comentó.

Impacto económico por enfermedades crónicas

Por otro lado, las enfermedades crónicas y comunes han tenido un impacto considerable en la productividad económica del país. Según el estudio de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA), entre 2018 y 2022, esta problemática le generó al Perú una pérdida económica de US$9.500 millones, lo que equivale al 4,3% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional.

“Urge contar con un sistema de salud eficiente, el cual es clave para mejorar la calidad de vida y el crecimiento económico del país, ya que eleva la productividad de la población, hay mayor esperanza de vida y menor gasto en enfermedades prevenibles”, manifestó Chávez.

El informe revela que los países de América Latina y El Caribe perdieron en promedio 3,5 % de su PBI, debido a la disminución de la capacidad de trabajo de las personas enfermas, una cifra menor a lo que registra Perú.

“Los hallazgos reflejan que la mala salud de la población tiene un alto costo económico, no solo en términos médicos, sino también en productividad, desarrollo y crecimiento del país”, subrayó.

Gasto en salud respecto al PBI

Para este 2025, se ha asignado un presupuesto de S/30 millones 400.000 al sector salud, lo que representa el 12,1% del presupuesto nacional y aproximadamente S/890 por persona.

En comparación con otros países de América Latina, Perú destina un porcentaje del PBI a gasto en salud (6,15%) que se encuentra por debajo del promedio regional, el cual es de 8,15 %. Por ejemplo, en 2021, Brasil destinó el 9,89 % de su PBI al sector salud, Argentina el 9,71 %, y Chile el 9,34%.

Desde la Cámara de Comercio de Lima sostienen que esta brecha en la inversión en salud tiene implicaciones pronunciadas para la calidad y accesibilidad de los servicios de salud en el país. Por tanto, sostuvo que aumentar el gasto en salud es fundamental para mejorar la infraestructura sanitaria, contratar y capacitar personal médico, y garantizar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad para toda la población.​

En suma, el gasto en salud en Perú, como porcentaje del PBI, es bajo en comparación con otros países de la región, y conforme a los estándares internacionales recomendados.

“Incrementar esta inversión es esencial para fortalecer el sistema de salud y mejorar los indicadores de salud pública en el país”, anotó Óscar Chávez.