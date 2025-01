Cámara de Comercio de Lima: retail peruano crecería del 4% en 2025 impulsado por centros comerciales

El sector retail peruano muestra perspectivas sólidas y positivas para este 2025. Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), se espera que las ventas el comercio moderno crezcan alrededor del 4% este año, impulsado por la recuperación gradual del consumo privado, la diversificación de los formatos de venta y la expansión de canales digitales.

“La integración de tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el comercio electrónico mejorará la personalización de las ofertas y la experiencia del cliente. En esta dirección, las grandes cadenas de retail ya están adoptando plataformas de venta en línea más sofisticadas, así como herramientas de análisis de datos que optimizan la logística y la gestión de inventarios”, precisó el jefe del IEDEP, Óscar Chávez.

Inversiones en centros comerciales

De cara a la temporada de verano del 2025, el IEDEP proyecta un crecimiento en ventas del 6%, favorecido principalmente por la apertura de nuevos centros comerciales como el Boulevard Puntamar, Parque La Molina y el KM 40 de Jefferson Farfán, junto con la ampliación de malls existentes y la inauguración de nuevas sucursales de cadenas de supermercados como Tottus y Wong que contribuirán al avance del sector retail.

“A ello se suma un incremento en la demanda de rubros claves como alimentos, salud, cuidado personal, equipamiento del hogar y entretenimiento. Asimismo, durante el verano se proyecta un crecimiento del 5,1% en la venta de muebles y equipos del hogar, 6,5% en supermercados y un 4% en las tiendas por departamento”, comentó Chávez.

Mall en San Juan de Lurigancho

Este 2025 se presenta como un año prometedor, con importantes inversiones en la construcción y modernización en el sector retail. Lima Metropolitana continuará siendo el principal foco de inversión, con seis nuevos centros comerciales y uno en La Libertad que representarán una inversión total de US$ 362,5 millones.

Uno de los proyectos más destacados es el Cenco Mall en San Juan de Lurigancho, que contará con una conexión directa con la estación Los Jardines de la Línea 1 del Metro de Lima. Si bien en la actualidad se encuentra en fase de estudio, la inversión proyectada asciende a US$ 230 millones, según anuncios de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP).

“Este auge de centros comerciales en distritos de alta densidad poblacional busca aprovechar los grandes proyectos de conectividad urbana”, afirmó el jefe del IEDEP.

Nuevos centros comerciales en Lima: ¿dónde se encuentran?

Otros dos proyectos anunciados para el 2025 son Las Vegas Puente Piedra y el Boulevard Gastronómico Paseo Begonias, con inversiones de US$ 40 millones y US$ 13 millones, respectivamente. Se estima que estos dos nuevos malls abrirán sus puertas en mayo y enero del presente año.

Por primera vez, el distrito del Rímac se suma al portafolio de inversión con el proyecto Strip Center Lomas Plaza, que contará con una inversión de US$ 21 millones y ofrecerá nuevos empleos locales y oportunidades para los emprendedores de la zona. Otras iniciativas que también destacan son Eco Plaza Wilson (US$ 30 millones) y Eco Plaza Chorrillos (US$ 20 millones).

Otros proyectos

Por su parte, el Centro Histórico de Trujillo se prepara para inaugurar en abril de este año el centro comercial Portal F Pizarro, una obra valorizada en US$ 8,5 millones que busca integrar la riqueza arquitectónica virreinal con el dinamismo del retail moderno. El proyecto se desarrollará en una casona histórica del año 1580, respetando su estructura patrimonial y convirtiéndola en un espacio comercial innovador.

“Cabe señalar que cadenas con una amplia presencia como Real Plaza están priorizando la consolidación y expansión de sus locales existentes. Entre estos proyectos se incluyen las ampliaciones de Real Plaza Primavera y Real Plaza Piura, que acumulan una inversión de US$ 30 millones”, puntualizó Óscar Chávez.