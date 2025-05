Nuevo aeropuerto Jorge Chávez enfrenta conflicto tarifario y falta de pruebas integrales a 10 días del arranque oficial

El nuevo aeropuerto Jorge Chávez se encuentra en un periodo de marcha blanca para lo que será su inicio de operaciones este 1 de junio. Sin embargo, su arranque oficial aún pone en riesgo a miles de pasajeros, debido a que faltan al menos dos pruebas integrales de estrés real, alerta la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI).

A este problema se le suma una serie de inconsistencias respecto al cobro extra que pagarán aquellos pasajeros que hagan escala en el nuevo terminal, lo que en términos técnicos se denomina TUUA (Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario) de transferencia.

En entrevista con La República, Carlos Gutiérrez, gerente general del mencionado gremio que agrupa a las aerolíneas, indicó que aunque Lima Airport Partners (LAP) tiene el derecho contractual para iniciar dicho cobro a partir del 1 de junio, desde el gremio han presentado un recurso de impugnación contra la resolución de Ositrán que fija el monto (US$7,07 para vuelos nacionales y US$11,32 para internacionales por pasajero).

Según apunta Gutiérrez a este diario, el regulador Ositran aplicó una metodología inadecuada, sin tomar en cuenta recomendaciones de la Contraloría ni realizar un rebalanceo económico-financiero, pese a que se trata de un ingreso adicional para la concesionaria LAP.

"Cuando tú le estás dando un ingreso extraordinario, tienes que hacer un rebalanceo. Eso no la han implementado. Se tiene que hacer una revisión integral de los ingresos del aeropuerto", apuntó.

Aunque Verónica Zambrano, presidenta de Ositran, sostiene que este nuevo cobro está establecido en el contrato de concesión del aeropuerto, conforme a la adenda n° 6, Gutierrez apunta que dicha tarifa no existía en el contrato original y que luego se incorporó sin transparencia.

“Esa TUUA nunca debió haberse otorgado al aeropuerto durante esa negociación. El rol de Ositran es determinar el monto de la tarifa, pero si tomas al pie de la letra todo lo que LAP dice sobre sus valorizaciones, cuando en lugar debes tomar en consideración los estados financieros auditados, no estás cumpliendo con tu función”, apuntó a este diario.

Para AETAI, es clave que se revisen los estados financieros auditados de LAP para la aprobación de la nueva TUUA, porque estos documentos muestran la situación económica real del concesionario. Si bien esta tarifa aún no se ha empezado a cobrar, permitir ese nuevo ingreso sin analizar el impacto en las proyecciones del contrato podría generar una ganancia extra no justificada, lo que en consecuencia rompería el equilibrio económico original y termina perjudicando al pasajero.

El nuevo cobro contempla 25 servicios específicos que recibirán los pasajeros que hacen escala como transporte entre el avión y el terminal, la sala de espera, iluminación, información de vuelos, atención médica, servicios higiénicos, seguridad, entre otros.

Sobre esto, Gutierrez indica que si se insiste en establecer una tarifa de transferencia, esta por lo mínimo debería ser descontada de la tarifa de salida, para evitar la duplicidad. "Acá están pagando doble por usar la misma infraestructura, porque la TUUA de salida normalmente financia toda la infraestructura. Casi sería un doble cargo, porque no se está haciendo un rebalanceo de los ingresos. Por eso es importante que se haga la revisión del equilibrio económico", refiere.

"Se pierde competencia frente a otros aeropuertos"

Además, esta nueva tarifa, a su consideración, afectará la competitividad del aeropuerto de Lima "como hub regional", ya que competidores directos como Bogotá (Colombia), Panamá y Santiago de Chile no aplican cobros similares a los pasajeros en tránsito.

Desde Ositran señalan que estas tarifas similares existen en países como Alemania, Francia e Italia, pero "yo no compito con París ni con Roma, menciona el representante de AETAI. "En la región, solamente hay en Brasil que no somos competencia. ¿Cómo tú pretendes ser un hub con tremenda imposición a los pasajeros internacionales?", advirtió.

Las aerolíneas necesitan un plazo mínimo de 105 días para incorporar la tarifa en los boletos aéreos, y han solicitado 21 días adicionales. Esto podría postergar el cobro hasta septiembre de 2025. Dejar de fijar la tarifa habría significado un incumplimiento por parte del Estado peruano, con posibles consecuencias económicas, sostuvo Ositran.

"Si LAP quiere cobrar a partir del 1 de junio la TUUA de transferencia, eso no será a través del boleto porque todavía no está cerrada la negociación con el aeropuerto. Es decir, puede implementarse un módulo en el aeropuerto donde los pasajeros pagarían", explica Gutierrez. No obstante, ello podría generar cuello de botella entre los pasajeros.

Faltan pruebas integrales del nuevo aeropuerto Jorge Chávez

Desde AETAI expresaron su preocupación por la falta de pruebas integrales a 10 días del inicio de operaciones del nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez. “Hemos insistido en que se realicen al menos dos pruebas con volúmenes reales de pasajeros, de 2.000 a 4.000 personas. Cuando se haga la transición no hay macha atrás”, señaló Gutiérrez. .

Explicó que este tipo de simulaciones son necesarias para poner a prueba todos los sistemas involucrados en el procesamiento de pasajeros, como el manejo de equipajes, control migratorio y filtros de seguridad. “Una cosa es mover 1.000 equipajes o procesar 400 personas, y otra muy distinta es enfrentar flujos de 3.000 pasajeros por hora, como ocurre hoy en el terminal actual”, advirtió.

Carlos Gutiérrez, gerente genereal de AETAI sostiene que es necesario dos pruebas de estrés real del nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

Para el gremio, no hacer estas pruebas pone en riesgo la operatividad desde el primer día y deja a las aerolíneas expuestas a posibles fallos que no serían de su responsabilidad, pero que terminarían afectando directamente al pasajero. "Si eso no se hace, vamos a correr un gran riesgo cuando empiece la operación real", apuntó.

Además, indica que a la fecha, LAP no ha compartido su plan de transición operativa para la mudanza integral del Aeropuerto Jorge Chávez a su nuevo terminal entre la 1 am a 1 pm. "Son 24 aerolíneas que operan. Debe ser compartida y cuanto antes, mejor", sentenció.