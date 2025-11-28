Yape ha anunciado una nueva función para poder revertir una transacción errónea. | Foto: composición LR/Latina/Busco Trabajo

Yape ha anunciado una nueva función para poder revertir una transacción errónea. | Foto: composición LR/Latina/Busco Trabajo

Yape, una de las aplicaciones financieras más utilizadas en el Perú, anunció recientemente la implementación de una nueva función a través de la app de BCP que permitirá a los usuarios aumentar las opciones de revertir —en determinados casos— transferencias realizadas por error. La medida busca reducir la creciente preocupación por los envíos equivocados, una de las consultas más frecuentes entre quienes usan billeteras digitales.

Con esta actualización, Yape apunta a darle más confianza de sus más de 14 millones de usuarios, y consolidarse como la billetera digital más usada del país.

Las instrucciones que debes tomar en cuenta para poder cancelar un pago de yape erróneo. Foto: Yape

¿Cuáles son los pasos para pedir un 'yapeo' de vuelta?

Si alguna vez realizaste un envío por error a través de Yape, puedes ingresar al Centro de Ayuda desde el aplicativo de BCP. Para estos casos, la plataforma ha habilitado la opción ‘Seleccionar el yapeo que necesitas revertir’, seguida del botón ‘Me equivoqué al yapear’.

Para solicitar la devolución de un envío erróneo, el usuario debe iniciar sesión en Yape y acceder al Centro de Ayuda tocando el ícono de los audífonos. Luego, deberá seleccionar el yapeo involucrado y elegir la opción “Me equivoqué al yapear”. Una vez allí, podrá activar la función “Que Yape envíe mensaje”, a fin de que la plataforma notifique oficialmente al destinatario sobre la solicitud de devolución.

Cabe precisar que la recuperación del dinero no está garantizada, ya que dependerá exclusivamente de la buena voluntad de la persona que recibió el monto.

¿Qué pasaría si el yape realizado de manera errónea fue a otra billetera digital?

En ese caso, Yape no podrá enviar un mensaje al contacto para solicitar la devolución. Por ello, se aconseja comunicarse directamente con la persona para coordinar el reembolso del dinero.

“En muchos casos, el error ocurre cuando el número que tienes guardado ya no le pertenece a la persona a la que le ibas a yapear. Por seguridad, no podemos mostrarte el número de otras personas, pero puedes buscar un número en tu libreta de contactos”, es el mensaje que aparece en la billetera digital.

Ante situación, se debe ingresar a la libreta de contactos del celular y verificar si alguno de ellos coincide con los tres últimos dígitos del número al que se realizó el yapeo por error. En caso de encontrar coincidencias, el usuario puede intentar comunicarse directamente con la persona para coordinar la devolución del dinero.