Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: ¿por qué se cobrará una tarifa de transferencia a pasajeros en 2025? Monto es adicional a sus boletos de avión

La Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia es un cobro único que se aplica a los pasajeros en tránsito que hacen conexión en el aeropuerto, es decir, aquellos que desembarcan brevemente para continuar su viaje hacia otro destino. El Ositrán —el organismo regulador— aprobó los valores máximos que Lima Airport Partners (LAP) podrá aplicar por esta tarifa en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. Para ello, los montos establecidos son: USD 11,32 para pasajeros en vuelos internacionales en conexión y USD 7,07 para pasajeros en vuelos nacionales en conexión.

Estos importes se han calculado con base en los costos reales de los servicios aeroportuarios utilizados específicamente por los pasajeros en conexión, quienes acceden a 25 servicios distintos, a diferencia de los 32 que se ofrecen a quienes embarcan directamente desde Lima. Entre los servicios cubiertos por la TUUA de Transferencia se encuentran el transporte entre la aeronave y el terminal, manejo de equipaje, salas de espera, servicios de iluminación, información de vuelos, asistencia médica, baños, seguridad, entre otros.

Tarifa de transferencia en el Aeropuerto Jorge Chávez fue establecida en el contrato de concesión

La Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia está contemplada en el contrato de concesión firmado entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP) desde el año 2013, como parte de la Adenda N.° 6. Esta tarifa aplica específicamente a los pasajeros en tránsito que hacen conexión en el aeropuerto.

El Ositrán, aclaró a través de un comunicado que no es parte de dicho contrato y su intervención se limita a brindar opiniones técnicas no vinculantes. De hecho, según explicaron, expresaron una opinión desfavorable respecto a la propuesta original de la TUUA de Transferencia, al considerar que no debía igualarse al monto de la TUUA nacional o internacional, ya que los pasajeros en conexión utilizan un menor número de servicios. Esta observación fue recogida y corregida en la versión final de la adenda.

Por lo que, como parte de sus funciones, Ositrán tiene la obligación legal de establecer el monto máximo que LAP puede cobrar por la TUUA de Transferencia en el nuevo terminal. Para ello, se dio inicio a un procedimiento tarifario el 8 de junio de 2024, el cual concluyó en marzo de 2025, cumpliendo rigurosamente con los plazos y etapas establecidos en el Reglamento General de Tarifas.

¿Cuándo se inaugura el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez?

El nuevo terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se encuentra próximo a ser inaugurado el 1 de junio de 2025, marcando un hito en la modernización del principal aeropuerto del país. Esta obra forma parte del proceso de ampliación y mejora de infraestructura a cargo de Lima Airport Partners (LAP), en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y bajo la supervisión del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

Este moderno terminal ha sido diseñado para atender una mayor demanda de pasajeros nacionales e internacionales, incorporando tecnología de punta, espacios más amplios, mejores servicios y mayor eficiencia operativa. Además, permitirá mejorar la experiencia del usuario y posicionar al aeropuerto como un hub regional más competitivo.

