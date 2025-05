Delitos informáticos se quintuplicaron en cinco años: ¿Qué cambios se vienen para las tarjetas de crédito, según la SBS?

El titular de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinosa, informó que las denuncias por ciberdelincuencia se incrementaron de 8.674 en 2020 a 42.161 en el último año, según estadísticas del Ministerio Público.

"No son quejas administrativas ante Indecopi, sino directamente denuncias penales que se han multiplicado por cinco en los últimos cinco años", observó en su presentación ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso para dar cuenta sobre las acciones que viene desarrollando el organismo para proteger a los usuarios en la seguridad en las transacciones financieras.

Detalló que los tipos de delitos más recurrentes son el fraude informático y suplantación de identidad, y que en un entorno de mayor cantidad de operaciones digitales, también la ciberdelincuencia se ha incrementado con técnicas cada vez más complejas.

Sergio Espinosa, superitendente de la SBS.

Tarjetas de crédito para compras presenciales y online

Frente a un contexto de elevada vulnerabilidad de datos personales, Sergio Espinoza indicó que esta en proceso de entrada en vigencia un reglamento que establece que a partir de ahora las tarjetas nuevas de crédito que se emitan en el Perú tendrán un código de seguridad (PIN) de cuatro dígitos de autentificacion para las compras presenciales en los establecimientos.

Espinosa explicó que, por ejemplo, al hacer compras en supermercados ya no bastará con entregar la tarjeta, sino que será obligatorio digitar el PIN de cuatro cifras conocido solo por el usuario. "Y si hago una compra en línea tendré que recibir un mensaje de texto con un número especial o tener el codigo de seguridad (CVC) pero tipo token que va variando y no es único", explicó.

Según precisó el representante de la SBS, este mecanismo se encuentra en proceso de adecuación debido a que se necesita cambiar sistemas tecnológicos y emitir nuevas tarjetas.

"No es un tema de un día para otro, pero sobre todo para el sector de tarjetas de crédito y débito, el cual ha sido el mas quejado históricamente, vamos a tener en el corto plazo un entorno mas seguro", aseveró.

En otro momento de su presentación, Espinosa resaltó que la SBS está llevando una estrategia de ciberseguridad con la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI). Siguiendo la recomendación del organismo multilateral, instituciones como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) están involucradas en este proceso frente a la criminalidad cibernética.

"La ciberseguridad no es solo del sector financiero, sino de defensa. Lo que sugiere el FMI es que haya un análisis y visión conjunta, un comité nacional que haga una estrategia de ciberseguridad centrada en el sector financiero", relató.

Ello facilitará el intercambio activo y oportuno de información. Puso como ejemplo que ante un intento de ataque cibernético, el banco para evitar un daño a su reputación, querrá que no sea público. Sin embargo, si es información compartida con otras entidades financieras y con el supervisor, se podrá alertar a que estén mas prevenidos frente a un potencial ataque.

Educación financiera: solo 2 de cada 10 cambia claves

Espinosa advirtió que todas las medidas regulatorias en materia de ciberseguridad resultan insuficientes si no van acompañadas de una estrategia "agresiva" de educación financiera. “A pesar de los esfuerzos realizados, el consumidor promedio peruano no es muy educado en materia financiera o por lo menos no se comporta como tal”, señaló.

Según datos de la SBS, solo el 23% de los usuarios cambia sus claves con regularidad, apenas el 42% verifica que los productos financieros provengan de entidades reguladas y no por esquemas piramidales que pueden ser estafas.

Solo 2 de cada 10 peruanos cambia sus claves de seguridad de manera regular. Fuente: SBS

Por otro lado, según las encuestas realizadas, un 65% revisa si la página web en la que realiza transacciones es segura. Asimismo, el 67% evita conectarse a redes wifi públicas, el 85% no comparte información personal en línea y el 96% no comparte sus contraseñas.

Pese a estos avances, solo el 57% de los adultos peruanos supera el nivel mínimo requerido de educación financiera digital, entendida así como los conocimientos, habilidades y competencias para utilizar de forma segura productos y servicios financieros digitales. Sin embargo en el desagregado, esta cifra se eleva al 60% en zonas urbanas, pero cae al 46% en áreas rurales.

Solo el 46% de adultos en zonas rurales afirma estar educado financieramente. Fuente: SBS

"En zonas donde no hay internet es complicado llevar servicios financieros digitalizados", señaló. Ante ello, saludó el trabajo de las cooperativas de ahorro y crédito debido a que tienen más del 50% de clientes únicos, es decir usuarios que no son clientes del sistema financiero.

"Con los esfuerzos realizados sumado a la llegada de entidades como las cajas municipales y cooperativas, el Perú ha tenido un crecimiento de 40% a 60% de inclusión financiera en los últimos cinco años, un salto importante de 20 puntos", consideró.