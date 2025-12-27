HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Senado de Argentina aprueba el Presupuesto 2026, primer gran triunfo legislativo del gobierno de Milei: "Un hecho histórico"

La propuesta en Argentina estima un crecimiento del PIB del 5% y una inflación del 10,1%, que refleja el compromiso del gobierno con el equilibrio fiscal y la reducción del gasto estatal.

Milei definió la aprobación del Presupuesto 2026 como una “prueba de confianza en el rumbo fiscal elegido por su administración”.
Composición LR

El Senado de Argentina aprobó el Presupuesto General para el ejercicio fiscal 2026, el primer aprobado por los legisladores desde que Javier Milei asumió la presidencia a fines de 2023. La iniciativa obtuvo 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, y representa un avance para la hoja de ruta económica del gobierno tras depender en sus dos primeros años de partidas prorrogadas.

Según el texto aprobado, el presupuesto estima un crecimiento del Producto Interno Bruto de 5% en 2026, una inflación anual proyectada en 10,1% y un superávit primario del 1,2%–1,5% del PIB, consolidando la meta de equilibrio fiscal que el oficialismo ha planteado como piedra angular de su gestión.

Milei celebra aprobación: "La Libertad avanza"

A través de su cuenta de X, Milei definió la aprobación como una “prueba de confianza en el rumbo fiscal elegido por su administración”, insistiendo en que “el déficit es inmoral” y que el presupuesto está construido sobre la base del déficit cero sin aumentar impuestos. En comunicaciones oficiales previas al debate, el mandatario argentino afirmó que este proyecto preserva el equilibrio fiscal como una regla no negociable, en línea con su discurso de limitar el gasto estatal y frenar la inflación histórica del país.

Aunque el presidente consideró vetar el presupuesto si se modificaban elementos clave, finalmente descartó esa vía y se comprometió a ajustar partidas internamente para mantener la senda de equilibrio fiscal. En el Senado, miembros de su bloque y aliados destacaron el logro como un “punto de quiebre” en la historia económica argentina, con Milei celebrando la capacidad de su coalición para articular apoyos transversales en la Cámara alta. Funcionarios del oficialismo también resaltaron que la sanción del presupuesto envía señales positivas a inversores y mercados, reforzando la percepción de gobernabilidad tras la victoria legislativa en las elecciones de medio término.

Milei celebra aprobación de Presupuesto 2026. Foto: @JMilei/X<br>

Foto: @JMilei/X

¿Qué implica el Presupuesto 2026?

El Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento económico moderado, una inflación controlada y un superávit primario, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica, según fuentes oficiales.

Entre las principales estimaciones, se espera que el consumo privado aumente 4,9% y que el consumo público crezca 1,2%, mientras que la inversión podría expandirse 9,4%, aunque con una desaceleración respecto a 2025.

La meta explícita de déficit cero y superávit fiscal busca romper con años de desequilibrios presupuestarios y envía una señal de disciplina fiscal, un eje central de la estrategia económica del Gobierno.

Expertos y críticos han advertido que pese al aumento de partidas sociales como salud y educación, estos incrementos aún no compensan ajustes previos, y señalan incertidumbres sobre las proyecciones de inflación oficiales.

Pronunciamiento de Patricia Bullrich

La senadora y líder del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó la aprobación como un momento histórico para la Argentina. En sus publicaciones públicas dijo: “Argentina tiene Presupuesto 2026. Lo aprobamos en su totalidad con equilibrio fiscal, orden y crecimiento” y subrayó que se trata del “primer presupuesto con déficit cero de la Historia”.

Bullrich afirmó que el equilibrio fiscal “no es una meta circunstancial, es una regla” y que representa “la línea roja que separa el futuro del desastre”, enfatizando el compromiso de su bloque con la estabilidad económica.

Pronunciamiento de Bullrich a la aprobación del Presupuesto 2026. Foto: @PatoBullrich/X<br>

Foto: @PatoBullrich/X

En declaraciones más extensas, Bullrich sostuvo que el presupuesto “expresa el rumbo económico que eligió la sociedad argentina eligiendo al presidente Milei” y defendió que no se trata solo de una herramienta financiera sino de un punto de partida para una Argentina diferente, donde la estabilidad fiscal y la reducción de la inflación sean centrales.

Finalmente, Bullrich definió el presupuesto como “un punto de no retorno” para un país que, a su juicio, “dejó de resignarse y volvió a caminar hacia adelante”, reafirmando la narrativa oficial de cambio y confianza en la administración actual.

