HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Chiclayo: bomberos tardan más de 15 minutos en salir de su estación por ambulantes en la zona

Atender una llamada de emergencia se ha vuelto muy complicado para los bomberos en la capital de Lambayeque. Hombres de rojo esperan que la situación no empeore por Año Nuevo.

Comercio dificulta tránsito de bomberos de Chiclayo. Foto: Emmanuel Moreno - La República.
Comercio dificulta tránsito de bomberos de Chiclayo. Foto: Emmanuel Moreno - La República.

En una emergencia, cada segundo cuenta para salvar vidas. Pero a los bomberos de la Compañía Salvadora N° 27 de Chiclayo les tomaría más de 15 minutos salir de su estación y atravesar la gran masa de ambulantes que han tomado por estos días las calles adyacentes al mercado Modelo.

El brigadier CBP Daniel Santín Vásquez, primer jefe de la Salvadora N° 27 , explicó que durante la tarde del último 24 de diciembre pudieron comprobar el tiempo que les demanda ir a atender un accidente de tránsito o un incendio. Y es que las tiendas improvisadas en las pistas y la lenta circulación de los vehículos son los principales obstáculos y enemigos de los hombres de rojo.

TE RECOMENDAMOS

RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Padre de familia fallece en pista de Chiclayo: víctima deja tres hijos en la orfandad

lr.pe

"La salida de los vehículos (bomberiles) demora bastante y obviamente no depende de nosotros. Las tiendas provisionales (de los ambulantes) están muy cerradas (juntas en la pista). El 24 por la tarde (la Municipalidad de Chiclayo) había cerrado la parte norte de la avenida Balta, por lo que ir por ahí a atender una emergencia sería muy complicado", relató el jefe de los bomberos a La República.

Agregó que entre la tarde del 24 y todo el 25 de diciembre los bomberos de Chiclayo atendieron unas seis emergencias, de las cuales tres fueron incendios en viviendas y el resto accidentes de tránsito. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales.

Diferente estrategia, mismo resultado

La Municipalidad Provincial de Chiclayo decidió este año, por las fiestas navideñas, otorgar la calle Arica (entre la calle Juan Cuglievan y la avenida Balta) a los vendedores informales para que instalen una feria. La intención era reducir el caos en el exterior del mercado Modelo, pero esto no ha tenido el resultado esperado y, por el contrario, se ha repetido el escenario de descontrol y violencia de años anteriores.

Notas relacionadas
Chiclayo: estudiante fallece en Navidad tras chocar su mototaxi contra un poste

Chiclayo: estudiante fallece en Navidad tras chocar su mototaxi contra un poste

LEER MÁS
Padre de familia fallece en pista de Chiclayo: víctima deja tres hijos en la orfandad

Padre de familia fallece en pista de Chiclayo: víctima deja tres hijos en la orfandad

LEER MÁS
Comerciantes del mercado Modelo en Chiclayo pagan a delincuentes por espacios públicos durante campaña navideña

Comerciantes del mercado Modelo en Chiclayo pagan a delincuentes por espacios públicos durante campaña navideña

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reniec autoriza emisión gratuita de 470.000 DNI electrónicos durante todo el 2026

Reniec autoriza emisión gratuita de 470.000 DNI electrónicos durante todo el 2026

LEER MÁS
San Borja: pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados por más de media hora dentro de tren

San Borja: pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados por más de media hora dentro de tren

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

LEER MÁS
Arequipa: hombre denuncia falta de indemnización tras sufrir amputación por atropello de tráiler

Arequipa: hombre denuncia falta de indemnización tras sufrir amputación por atropello de tráiler

LEER MÁS
Madres denuncian secuestro y presunta violación sexual de adolescentes que desaparecieron durante Navidad en Carabayllo

Madres denuncian secuestro y presunta violación sexual de adolescentes que desaparecieron durante Navidad en Carabayllo

LEER MÁS
Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Sociedad

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Temblor en Perú HOY, 26 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

65 escolares ingresan a la UNAC con innovador método: "El estudio es un deporte"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025