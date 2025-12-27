Chiclayo: bomberos tardan más de 15 minutos en salir de su estación por ambulantes en la zona

En una emergencia, cada segundo cuenta para salvar vidas. Pero a los bomberos de la Compañía Salvadora N° 27 de Chiclayo les tomaría más de 15 minutos salir de su estación y atravesar la gran masa de ambulantes que han tomado por estos días las calles adyacentes al mercado Modelo.

El brigadier CBP Daniel Santín Vásquez, primer jefe de la Salvadora N° 27 , explicó que durante la tarde del último 24 de diciembre pudieron comprobar el tiempo que les demanda ir a atender un accidente de tránsito o un incendio. Y es que las tiendas improvisadas en las pistas y la lenta circulación de los vehículos son los principales obstáculos y enemigos de los hombres de rojo.

"La salida de los vehículos (bomberiles) demora bastante y obviamente no depende de nosotros. Las tiendas provisionales (de los ambulantes) están muy cerradas (juntas en la pista). El 24 por la tarde (la Municipalidad de Chiclayo) había cerrado la parte norte de la avenida Balta, por lo que ir por ahí a atender una emergencia sería muy complicado", relató el jefe de los bomberos a La República.

Agregó que entre la tarde del 24 y todo el 25 de diciembre los bomberos de Chiclayo atendieron unas seis emergencias, de las cuales tres fueron incendios en viviendas y el resto accidentes de tránsito. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales.

Diferente estrategia, mismo resultado

La Municipalidad Provincial de Chiclayo decidió este año, por las fiestas navideñas, otorgar la calle Arica (entre la calle Juan Cuglievan y la avenida Balta) a los vendedores informales para que instalen una feria. La intención era reducir el caos en el exterior del mercado Modelo, pero esto no ha tenido el resultado esperado y, por el contrario, se ha repetido el escenario de descontrol y violencia de años anteriores.