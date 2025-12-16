Saprissa vs Alajuelense EN VIVO: hora y canal por la primera final del Torneo Apertura de Costa Rica 2025

Saprissa necesita ganar sí o sí esta final ante Alajuelense para forzar una Gran Final. Foto: composición de LR

Saprissa necesita ganar sí o sí esta final ante Alajuelense para forzar una Gran Final. Foto: composición de LR

Saprissa vs Alajuelense EN VIVO juegan este miércoles 17 de diciembre, a partir de las 8.00 p. m. (hora de Costa Rica), por la final de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promerica. El partido se disputará en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, con transmisión a cargo del canal FUTV. Para que no te pierdas el minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, en cuya web podrás encontrar las alineaciones confirmadas de ambos equipos, el marcador actualizado y el resumen con el resultado final.

La primera final del fútbol costarricense tiene como protagonistas a los dos clubes que despiertan las más grande pasiones en el país centroamericano. El Monstruo accedió a esta definición luego de imponerse con autoridad a Cartaginés en semifinales, mientras que la Liga no tuvo mayores problemas en la misma instancia frente a Liberia.

Para Saprissa, es imperativo aprovechar su localía y sacar un buen resultado en este juego de ida. Incluso si gana esta llave por la final, tendrá que volver a medirse al Alajuelense en una Gran Final por el título debido a que los manudos terminaron primeros en la tabla de la etapa regular. En cambio, el cuadro dirigido por Óscar Ramírez se proclamará campeón si sale airoso de esta serie a dos partidos.

¿A qué hora juega Saprissa vs Alajuelense?

En Costa Rica, el cotejo empezará a las 8.00 p. m. Para otros países, revisa el horario correspondiente de acuerdo a la siguiente guía.

México: 8.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington D. C., Miami): 9.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (jueves 18).

¿Dónde ver Saprissa vs Alajuelense?

La transmisión de esta primera final entre morados y rojinegros estará a cargo del canal FUTV en territorio tico. Esta señal se puede sintonizar en los siguientes cableoperadores.

Cabletica

Analógico: canal 17

Digital: canal 102 (SD), canal 711 (HD).

Telecable

Analógico: canal 52

Digital: canal 224 (SD), canal 774 (HD).

Tigo

Analógico: canal 10

Digital: canal 16 (SD), canal 728 (HD).

Pronóstico de Saprissa vs Alajuelense

Las principales casas de apuestas ven como favorito para ganar a Saprissa, que será local ante Alajuelense.

Betsson: gana Saprissa (2,18), empate (2,98), gana Alajuelense (3,35)

Betano: gana Saprissa (2,25), empate (2,95), gana Alajuelense (3,35)

Bet365: gana Saprissa (2,20), empate (3,00), gana Alajuelense (3,20)

1XBet: gana Saprissa (2,20), empate (2,86), gana Alajuelense (3,40)

Coolbet: gana Saprissa (2,30), empate (2,95), gana Alajuelense (3,40)

Doradobet: gana Saprissa (2,20), empate (2,80), gana Alajuelense (3,50).

Últimos partidos de Saprissa vs Alajuelense

Así quedaron los cinco cruces más recientes entre Saprissa y Alajuelense por la Liga Promerica de Costa Rica.

Alajuelense 2-0 Saprissa | 19.10.25

Saprissa 0-1 Alajuelense | 30.08.25

Alajuelense 1-0 Saprissa | 21.05.25

Saprissa 3-3 Alajuelense | 18.05.25

Alajuelense 1-1 Saprissa | 21.04.25.

Entradas para Saprissa vs Alajuelense

Los boletos que se habían puesto a la venta para este partido se agotaron en menos de 24 horas. El estadio de Saprissa lucirá un lleno total con los hinchas del Monstruo.