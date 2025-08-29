HOYSuscripcion LR Focus

Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     
Deportes

Saprissa vs Alajuelense EN VIVO por la Liga Promérica de Costa Rica: ¿a qué hora y donde ver el clásico panameño?

El clásico entre Saprissa contra Alajuelense levanta grandes expectativas en los hinchas, debido a que ambos equipos buscarán la victoria para seguir ascendiendo en la tabla de posiciones.

Saprissa vs Alajuelense EN VIVO. Foto: composición LR/ Jazmin Ceras
Saprissa vs Alajuelense EN VIVO. Foto: composición LR/ Jazmin Ceras

El Saprissa se enfrentará este sábado 30 a la Liga Deportiva Alajuelense en un duelo correspondiente a la fecha 6 de la Liga Promérica. Este clásico genera gran expectativa entre los hinchas debido a la histórica rivalidad entre ambos equipos. Los locales buscarán hacerse fuertes en casa, ya que ocupan el segundo lugar en la tabla de posiciones, a solo un punto del Liberia quien se encuentra primero, mientras que la visita se encuentra en la sexta posición. Todo apunta a que ambos conjuntos dejarán el máximo esfuerzo en el campo y brindarán un partido lleno de emociones.

Cabe mencionar que los clásicos del fútbol en Costa Rica se dividen en dos etapas: entre 1921 y 1948, la mayor rivalidad se daba entre el Club Sport La Libertad y el Club Sport Herediano. El actual superclásico surgió en 1949 con el enfrentamiento entre Saprissa y Alajuelense. El primer duelo se disputó el 12 de octubre de ese año y terminó 6-5 a favor de Alajuelense, siendo hasta hoy el clásico con más goles anotados. Aunque en esa época los marcadores abultados eran frecuentes en el fútbol costarricense, los choques entre estos dos equipos solían ser más parejos, lo que incrementó el interés del público.

¿Cuándo juegan Saprissa vs Alajuelense?

El encuentro entre Saprissa contra Alajuelense se jugará desde las 9.00 p.m. (hora peruana), este sábado 30, en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

  • Perú: 9.00 p.m.
  • Colombia: 9.00 p.m.
  • Ecuador: 9.00 p.m.
  • Panamá: 9.00 p.m.
  • Chile: 10.00 p.m.
  • Paraguay: 10.00 p.m.
  • Bolivia: 10.00 p.m.
  • Venezuela: 10.00 p.m.
  • Argentina: 11.00 p.m.
  • Uruguay: 11.00 p.m.
  • Brasil: 11.00 p.m.

¿Dónde ver Saprissa vs Alajuelense?

El clásico costarricense se podrá seguir a través de la señal de FUTV. Sin embargo, podrás seguir todos los detalles del encuentro aquí en La República Deportes.

Cuotas para el partido entre Saprissa y Alajuelense

Estas son las cuotas de las principales casas de apuesta.

  • Betsson: Gana Saprissa (2.25), empata (3.10), Gana Alajuelense (3.10)
  • Betano.pe: Gana Saprissa (2.35), empata (2.87), Gana Alajuelense (3.25)
  • bet365: Gana Saprissa (2.25), empata (3.10), Gana Alajuelense (3.10)
  • 1xBet: Gana Saprissa (2.27), empata (3.13), Gana Alajuelense (3.11)

Próximos partidos de Saprissa y Alajuelense

Saprissa

  • Saprissa vs Alajuelense | Mañana, 9:00 p. m. | Jornada 6 | FPD Apertura
  • Puntarenas vs Saprissa | Mié, 10/9, 8:00 p. m. | Jornada 7 | FPD Apertura
  • Saprissa vs Guadalupe | 14/9, 12:00 p. m. | Jornada 8 | FPD Apertura
  • Herediano vs Saprissa | 17/9, 9:00 p. m. | Jornada 9 | FPD Apertura

Alajuelense

  • Saprissa vs Alajuelense | Mañana, 9:00 p. m. | Jornada 6 | FPD Apertura
  • Alajuelense vs Cartaginés | Mié, 3/9, 9:00 p. m. | Jornada 5 | FPD Apertura
  • Pérez Zeledón vs Alajuelense | Sáb, 6/9, 9:00 p. m. | Jornada 7 | FPD Apertura
  • Alajuelense vs Liberia | 13/9, 9:00 p. m. | Jornada 8 | FPD Apertura
