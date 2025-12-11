Saprissa vs Cartaginés EN VIVO por la semifinal Liga Promerica 2025: ¿a qué hora y dónde ver el partido?
Este viernes 12 de octubre, Saprissa y Cartaginés se enfrentarán en un emocionante partido de la Liga Promerica. Sigue el minuto a minuto AQUÍ.
- Cenaida Uribe orgullosa de Alianza Lima tras histórico triunfo en el Mundial de Vóley 2025: "Fácil es hablar, hay que estar adentro"
- 'Pol Deportes' planifica su futuro en Europa: estudiará periodismo deportivo en España tras culminar su colegio
Se viene un partidazo por la Liga Promerica entre Saprissa y Cartaginés EN VIVO y DIRECTO. Este encuentro, que se llevará a cabo este viernes 12 desde las 9.00 p. m. (hora peruana), promete grandes emociones y goles, ya que según el historial entre ambos, suele haber al menos dos anotaciones por partido. Podrás seguir el cotejo en Costa Rica a través de la señal de FUTV. Además, tendrás la opción de seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.
Para este partido, ambos conjuntos llegan con presentes similares, pues mantienen un rendimiento irregular. Aun así, Saprissa parte como el favorito para llevarse la victoria.
PUEDES VER: Hernán Barcos dedica un último mensaje a hinchas de Alianza Lima tras confirmarse su salida: “Seguramente es lo mejor para todos”
¿A qué hora juega Saprissa vs Cartaginés?
El encuentro está programado para jugarse desde las 9.00 p.m. (hora peruana). A continuación la lista de horarios para otros países.
- Perú: 9:00 p. m.
- Costa Rica: 8:00 p. m.
- México (CDMX): 8:00 p. m.
- Colombia: 9:00 p. m.
- Ecuador: 9:00 p. m.
- Estados Unidos (ET): 10:00 p. m.
- Bolivia: 10:00 p. m.
- Venezuela: 10:00 p. m.
- Chile: 11:00 p. m.
- Paraguay: 11:00 p. m.
- Argentina: 11:00 p. m.
- Uruguay: 11:00 p. m.
¿Cómo ver Saprissa vs Cartaginés?
El encuentro en Costa Rica se podrá ver por la señal de FUTV. Sin embargo, para seguirlo desde Perú, La República Deportes ofrecerá el minuto a minuto del partido.
Últimos partidos entre Saprissa vs Cartaginés
Estos son los últimos enfrentamientos entre Saprissa contra Cartaginés, donde han tenido encuentros muy parejos.
- 28.09.25 | Saprissa 2–1 Cartaginés
- 10.08.25 | Cartaginés 3–0 Saprissa
- 29.07.25 | Saprissa 2–0 Cartaginés
- 26.04.25 | Saprissa 1–1 Cartaginés
- 02.03.25 | Cartaginés 2–1 Saprissa
Pronósticos para el Saprissa vs Cartaginés
Para este encuentro el Saprissa se presenta ligeramente como el favorito para pasar a la gran final de la Liga Promerica 2025.
- Betsson: gana Cartaginés (2.98), empate (3.10), gana Saprissa (2.32)
- Betano.pe: gana Cartaginés (3.05), empate (3.15), gana Saprissa (2.32)
- bet365: gana Cartaginés (2.90), empate (3.00), gana Saprissa (2.30)
- 1xBet: gana Cartaginés (3.00), empate (3.00), gana Saprissa (2.31)
- CoolbetLATAM: gana Cartaginés (2.95), empate (3.10), gana Saprissa (2.45)