Saprissa vs Cartaginés EN VIVO por la semifinal Liga Promerica 2025: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Se viene un partidazo por la Liga Promerica entre Saprissa y Cartaginés EN VIVO y DIRECTO. Este encuentro, que se llevará a cabo este viernes 12 desde las 9.00 p. m. (hora peruana), promete grandes emociones y goles, ya que según el historial entre ambos, suele haber al menos dos anotaciones por partido. Podrás seguir el cotejo en Costa Rica a través de la señal de FUTV. Además, tendrás la opción de seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

Para este partido, ambos conjuntos llegan con presentes similares, pues mantienen un rendimiento irregular. Aun así, Saprissa parte como el favorito para llevarse la victoria.

¿A qué hora juega Saprissa vs Cartaginés?

El encuentro está programado para jugarse desde las 9.00 p.m. (hora peruana). A continuación la lista de horarios para otros países.

Perú: 9:00 p. m.

9:00 p. m. Costa Rica: 8:00 p. m.

8:00 p. m. México (CDMX): 8:00 p. m.

8:00 p. m. Colombia: 9:00 p. m.

9:00 p. m. Ecuador: 9:00 p. m.

9:00 p. m. Estados Unidos (ET): 10:00 p. m.

10:00 p. m. Bolivia: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Venezuela: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Chile: 11:00 p. m.

11:00 p. m. Paraguay: 11:00 p. m.

11:00 p. m. Argentina: 11:00 p. m.

11:00 p. m. Uruguay: 11:00 p. m.

¿Cómo ver Saprissa vs Cartaginés?

El encuentro en Costa Rica se podrá ver por la señal de FUTV. Sin embargo, para seguirlo desde Perú, La República Deportes ofrecerá el minuto a minuto del partido.

Últimos partidos entre Saprissa vs Cartaginés

Estos son los últimos enfrentamientos entre Saprissa contra Cartaginés, donde han tenido encuentros muy parejos.

28.09.25 | Saprissa 2–1 Cartaginés

10.08.25 | Cartaginés 3–0 Saprissa

29.07.25 | Saprissa 2–0 Cartaginés

26.04.25 | Saprissa 1–1 Cartaginés

02.03.25 | Cartaginés 2–1 Saprissa

Pronósticos para el Saprissa vs Cartaginés

Para este encuentro el Saprissa se presenta ligeramente como el favorito para pasar a la gran final de la Liga Promerica 2025.