HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Saprissa vs Cartaginés EN VIVO por la semifinal Liga Promerica 2025: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Este viernes 12 de octubre, Saprissa y Cartaginés se enfrentarán en un emocionante partido de la Liga Promerica. Sigue el minuto a minuto AQUÍ.

Saprissa vs Cartaginés EN VIVO por la semifinal Liga Promerica 2025. Foto: composición LR
Saprissa vs Cartaginés EN VIVO por la semifinal Liga Promerica 2025. Foto: composición LR

Se viene un partidazo por la Liga Promerica entre Saprissa y Cartaginés EN VIVO y DIRECTO. Este encuentro, que se llevará a cabo este viernes 12 desde las 9.00 p. m. (hora peruana), promete grandes emociones y goles, ya que según el historial entre ambos, suele haber al menos dos anotaciones por partido. Podrás seguir el cotejo en Costa Rica a través de la señal de FUTV. Además, tendrás la opción de seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

Para este partido, ambos conjuntos llegan con presentes similares, pues mantienen un rendimiento irregular. Aun así, Saprissa parte como el favorito para llevarse la victoria.

PUEDES VER: Hernán Barcos dedica un último mensaje a hinchas de Alianza Lima tras confirmarse su salida: “Seguramente es lo mejor para todos”

lr.pe

¿A qué hora juega Saprissa vs Cartaginés?

El encuentro está programado para jugarse desde las 9.00 p.m. (hora peruana). A continuación la lista de horarios para otros países.

  • Perú: 9:00 p. m.
  • Costa Rica: 8:00 p. m.
  • México (CDMX): 8:00 p. m.
  • Colombia: 9:00 p. m.
  • Ecuador: 9:00 p. m.
  • Estados Unidos (ET): 10:00 p. m.
  • Bolivia: 10:00 p. m.
  • Venezuela: 10:00 p. m.
  • Chile: 11:00 p. m.
  • Paraguay: 11:00 p. m.
  • Argentina: 11:00 p. m.
  • Uruguay: 11:00 p. m.

¿Cómo ver Saprissa vs Cartaginés?

El encuentro en Costa Rica se podrá ver por la señal de FUTV. Sin embargo, para seguirlo desde Perú, La República Deportes ofrecerá el minuto a minuto del partido.

Últimos partidos entre Saprissa vs Cartaginés

Estos son los últimos enfrentamientos entre Saprissa contra Cartaginés, donde han tenido encuentros muy parejos.

  • 28.09.25 | Saprissa 2–1 Cartaginés
  • 10.08.25 | Cartaginés 3–0 Saprissa
  • 29.07.25 | Saprissa 2–0 Cartaginés
  • 26.04.25 | Saprissa 1–1 Cartaginés
  • 02.03.25 | Cartaginés 2–1 Saprissa

Pronósticos para el Saprissa vs Cartaginés

Para este encuentro el Saprissa se presenta ligeramente como el favorito para pasar a la gran final de la Liga Promerica 2025.

  • Betsson: gana Cartaginés (2.98), empate (3.10), gana Saprissa (2.32)
  • Betano.pe: gana Cartaginés (3.05), empate (3.15), gana Saprissa (2.32)
  • bet365: gana Cartaginés (2.90), empate (3.00), gana Saprissa (2.30)
  • 1xBet: gana Cartaginés (3.00), empate (3.00), gana Saprissa (2.31)
  • CoolbetLATAM: gana Cartaginés (2.95), empate (3.10), gana Saprissa (2.45)
Notas relacionadas
Alajuelense venció 1-0 a Saprissa y se quedó con el clásico nacional de Costa Rica

Alajuelense venció 1-0 a Saprissa y se quedó con el clásico nacional de Costa Rica

LEER MÁS
Saprissa empezó con pie derecho la Copa Centroamericana de Concacaf: derrotó 2-0 a Cartaginés de local

Saprissa empezó con pie derecho la Copa Centroamericana de Concacaf: derrotó 2-0 a Cartaginés de local

LEER MÁS
Alajuelense derrotó 1-0 Saprissa y clasificó a la Gran Final de la Liga Promerica de Costa Rica

Alajuelense derrotó 1-0 Saprissa y clasificó a la Gran Final de la Liga Promerica de Costa Rica

LEER MÁS
¡Flamengo avanza en la Copa Intercontinental! Venció 2-1 a Cruz Azul u jugará las semifinales del torneo FIFA

¡Flamengo avanza en la Copa Intercontinental! Venció 2-1 a Cruz Azul u jugará las semifinales del torneo FIFA

LEER MÁS
Martín Liberman recordó la acalorada discusión que tuvo con hermano de Carlos Zambrano por criticarlo en Boca Juniors: "Se enojó"

Martín Liberman recordó la acalorada discusión que tuvo con hermano de Carlos Zambrano por criticarlo en Boca Juniors: "Se enojó"

LEER MÁS
'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima se despide del Mundial de Clubes con un partidazo: cayó 3-0 ante Scandicci y no pudo avanzar a semifinales

Alianza Lima se despide del Mundial de Clubes con un partidazo: cayó 3-0 ante Scandicci y no pudo avanzar a semifinales

LEER MÁS
Pol Deportes explicó por qué no narró el Real Madrid vs Manchester City a ras de cancha: "Por algunas cositas no estuvimos ahí"

Pol Deportes explicó por qué no narró el Real Madrid vs Manchester City a ras de cancha: "Por algunas cositas no estuvimos ahí"

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimos movimientos en el mercado de pases del fútbol peruano

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimos movimientos en el mercado de pases del fútbol peruano

LEER MÁS
Universitario se "cansó" de la situación de Jorge Fossati y deja en claro su postura para el 2026: "Se hartaron de la espera"

Universitario se "cansó" de la situación de Jorge Fossati y deja en claro su postura para el 2026: "Se hartaron de la espera"

LEER MÁS
Eddie Fleischman criticó con dureza el fichaje de Christian Cueva por Juan Pablo II: ''Mancha al futbolista peruano de exportación''

Eddie Fleischman criticó con dureza el fichaje de Christian Cueva por Juan Pablo II: ''Mancha al futbolista peruano de exportación''

LEER MÁS
Hernán Barcos dedica un último mensaje a hinchas de Alianza Lima tras confirmarse su salida: “Seguramente es lo mejor para todos”

Hernán Barcos dedica un último mensaje a hinchas de Alianza Lima tras confirmarse su salida: “Seguramente es lo mejor para todos”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Deportes

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Hernán Barcos dedica un último mensaje a hinchas de Alianza Lima tras confirmarse su salida: “Seguramente es lo mejor para todos”

Eddie Fleischman criticó con dureza el fichaje de Christian Cueva por Juan Pablo II: ''Mancha al futbolista peruano de exportación''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025