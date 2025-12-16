HOYSuscripcion LR Focus

Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho
Real Madrid vs Talavera de la Reina EN VIVO: hora y canal del partido por la Copa del Rey

El encuentro por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Talavera de la Reina se disputará en el Estadio Municipal El Prado.

Real Madrid y Talavera de la Reina juegan por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Foto: composición de Omar Neyra/GLR
Real Madrid y Talavera de la Reina juegan por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Foto: composición de Omar Neyra/GLR

Real Madrid vs Talavera de la Reina EN VIVO juegan este 17 de diciembre, desde las 3:00 p. m. (hora peruana), por la Copa del Rey. El partido se llevará a cabo en el Estadio Municipal El Prado, con transmisión por TV a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Talavera de la Reina?

Los clubes de Real Madrid y Talavera de la Reina se verán las caras por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El partido se jugará el miércoles 16 de diciembre en Toledo, desde las 3:00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Real Madrid vs Talavera de la Reina?

El partido Real Madrid vs Talavera de la Reina, por la Copa del Rey, será transmitido por la señal de América TV (para Perú) y DSports para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse por streaming mediante la plataforma de América TV Go y DGO.

  • Argentina: DSports
  • Bolivia: DSports
  • Brasil: DSports
  • Chile: DSports
  • Colombia: DSports
  • Ecuador: DSports
  • México: Sky Sports
  • Paraguay: DSports
  • Perú: América TV y DSports
  • Uruguay: DSports
  • Venezuela: DSports
  • Estados Unidos: ESPN
  • España: La 1TVE y RTVE Play

Alineaciones probables de Real Madrid vs Talavera de la Reina

  • Real Madrid: Andriy Lunin; Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Fran García; Auélien Tchouameni; Franco Mastantuono, Arda Güler, Jude Bellingham, Rodrygo; y Gonzalo García.
  • Talavera de la Reina: Jaime González; Edu Gallardo, Álvaro López, Sergi Molina, David Cuenca; Sergio Montero, Pitu Doncel, Pedro Capó, Nahuel Arroyo, Valen Gómez; y Gonzalo Di Renzo

Pronóstico de Real Madrid vs Talavera de la Reina

  • Betsson: gana Real Madrid (1.11), empate (9.30), gana Talavera de la Reina (22.00)
  • Betano: gana Real Madrid (1.12), empate (6.90), gana Talavera de la Reina (22.00)
  • Bet365: gana Real Madrid (1.11), empate (9.00), gana Talavera de la Reina (17.00)
  • Coolbet: gana Real Madrid (1.11), empate (8.00), gana Talavera de la Reina (18.00)

¿En qué estadio juegan Real Madrid vs Talavera de la Reina?

Real Madrid y Talavera de la Reina disputarán este encuentro por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en el Estadio Municipal El Prado, ubicado en Toledo, España. El recinto tiene capacidad para 4.200 espectadores.

