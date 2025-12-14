Copa del Rey por América TV: ¿cómo ver los partidos de Barcelona y Real Madrid gratis en Perú?

Culés y blancos no jugaron las rondas previas de Copa del Rey por haber disputado la Supercopa de España. Foto: composición de LR/FC Barcelona/Real Madrid

Culés y blancos no jugaron las rondas previas de Copa del Rey por haber disputado la Supercopa de España. Foto: composición de LR/FC Barcelona/Real Madrid

Los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025-26 de España empiezan en la tercera semana de diciembre. A partir de esta ronda, el torneo contará con la participación de Barcelona y Real Madrid, los dos clubes más importantes del fútbol español, cuyos partidos se podrán ver desde Perú completamente gratis a través de América TV.

La popular casa televisora ya había transmitido algunos encuentros de la fase previa (32avos de final), pero ahora llevará a sus televidentes los juegos de blaugranas y merengues, además de otros equipos importantes como Atlético de Madrid, Villarreal y Athletic Club.

¿Qué partidos de la Copa del Rey transmitirá América TV?

Según publicó en su página web, estos son los 6 partidos que América TV televisará desde el canal 4 de la señal abierta o vía América tvGO (app) y tvGO Sports (web). La distribución oficial de encuentros en cada plataforma está pendiente de confirmación.

CD Guadalajara vs Barcelona

CD Eldense vs Real Sociedad

Atlético Baleares vs Atlético de Madrid

Talavera de la Reina vs Real Madrid

Racing de Santander vs Villarreal

Ourense vs Athletic Club.

¿Cuándo juegan Barcelona y Real Madrid en la Copa del Rey?

Así quedó conformado el fixture para Barcelona y Real Madrid en estos dieciseisavos de final de la Copa del Rey, además del resto de duelos que se podrán ver por América TV (según el horario peruano).

Martes 16 de diciembre

Guadalajara vs Barcelona

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Pedro Escartín

Eldense vs Real Sociedad

Hora: 3.00 p. m. (5.00 p. m. en diferido)

Estadio: Municipal Nuevo Pepico Amat.

Miércoles 17 de diciembre

Atlético Baleares vs Atlético Madrid

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Balear

Talavera de la Reina vs Real Madrid

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: El Prado

Racing de Santander vs Villarreal

Hora: 1.00 p. m. (5.00 p. m. en diferido)

Estadio: Campos de Sport de El Sardinero.

Jueves 18 de diciembre