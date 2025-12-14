Copa del Rey por América TV: ¿cómo ver los partidos de Barcelona y Real Madrid gratis en Perú?
Blaugranas y merengues debutan en la presente edición de la Copa del Rey 2025-26 de España. Los partidos de ambos clubes se podrán ver a través de la popular casa televisora.
Los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025-26 de España empiezan en la tercera semana de diciembre. A partir de esta ronda, el torneo contará con la participación de Barcelona y Real Madrid, los dos clubes más importantes del fútbol español, cuyos partidos se podrán ver desde Perú completamente gratis a través de América TV.
La popular casa televisora ya había transmitido algunos encuentros de la fase previa (32avos de final), pero ahora llevará a sus televidentes los juegos de blaugranas y merengues, además de otros equipos importantes como Atlético de Madrid, Villarreal y Athletic Club.
¿Qué partidos de la Copa del Rey transmitirá América TV?
Según publicó en su página web, estos son los 6 partidos que América TV televisará desde el canal 4 de la señal abierta o vía América tvGO (app) y tvGO Sports (web). La distribución oficial de encuentros en cada plataforma está pendiente de confirmación.
- CD Guadalajara vs Barcelona
- CD Eldense vs Real Sociedad
- Atlético Baleares vs Atlético de Madrid
- Talavera de la Reina vs Real Madrid
- Racing de Santander vs Villarreal
- Ourense vs Athletic Club.
¿Cuándo juegan Barcelona y Real Madrid en la Copa del Rey?
Así quedó conformado el fixture para Barcelona y Real Madrid en estos dieciseisavos de final de la Copa del Rey, además del resto de duelos que se podrán ver por América TV (según el horario peruano).
Martes 16 de diciembre
- Guadalajara vs Barcelona
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Pedro Escartín
- Eldense vs Real Sociedad
- Hora: 3.00 p. m. (5.00 p. m. en diferido)
- Estadio: Municipal Nuevo Pepico Amat.
Miércoles 17 de diciembre
- Atlético Baleares vs Atlético Madrid
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Balear
- Talavera de la Reina vs Real Madrid
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: El Prado
- Racing de Santander vs Villarreal
- Hora: 1.00 p. m. (5.00 p. m. en diferido)
- Estadio: Campos de Sport de El Sardinero.
Jueves 18 de diciembre
- Ourense vs Athletic Club
- Hora: 1.00 p. m. (5.00 p. m. en diferido)
- Estadio: O Couto.