Barcelona vs Athletic Club EN VIVO por la Supercopa de España: hora y canal de TV para ver la semifinal
Blaugranas y vascos se encargarán de dar inicio a las semifinales de la Supercopa de España 2026. Sigue aquí la transmisión del Barcelona vs Athletic Club.
- Supercopa de España: ¿cuándo juegan Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Bilbao?
- Con goles de Dani Olmo y Lewandowski, Barcelona venció al Espanyol por la fecha 18 de LaLiga
Barcelona vs Athletic Club EN VIVO por la semifinal de la Supercopa de España 2026. Ambos equipos se enfrentarán este miércoles 7 de enero, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita. La transmisión del cotejo estará a cargo de la señal de América TV; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República.
El equipo comandado por Hansi Flick, vigente monarca de esta competición, buscará superar con éxito esta serie frente a una de las mejores escuadras del balompié español. El vencedor de esta llave se verá las caras contra Real Madrid o Atlético Madrid.
Horarios del Barcelona vs Athletic Club por Supercopa de España
En suelo peruano, el choque entre Barcelona vs Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España empezará a las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.
- México: 1.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.00 p. m.
- España: 8.00 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Athletic Club?
La transmisión por TV del partido Barcelona vs Athletic Club se podrá ver a través de América TV de manera gratuita y Movistar Deportes en suelo peruano. Además, otros canales locales ofrecerán una cobertura para distintos países de Latinoamérica.
- Argentina: Flow Sports
- Brasil: Disney Plus
- Colombia: Win+ Fútbol
- Costa Rica: Sky Sports
- Ecuador: ECDF
- México: Sky Sports México
- Paraguay: Flow Sports
- Perú: América TV, Movistar Deportes
- Uruguay: Flow Sports
- Venezuela: Meridiano TV, Venevisión
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN 2
- España: Movistar+.
¿Cómo ver Barcelona vs Athletic Club por internet gratis?
Si deseas ver Barcelona vs Athletic Club online gratis, podrás hacerlo en la plataforma América tvGo, Movistar Play y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.
Alineaciones de Barcelona vs Athletic Club: posibles formaciones
- FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín; Balde, Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; Lewandowski.
- Athletic Club: Simón; Areso, Vivian, Paredes, Lekue; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Berenguer.
Pronóstico de Barcelona vs Athletic Club: apuestas
Las apuestas del Barcelona vs Athletic Club le otorgan una ventaja al club blaugrana, que es el vigente campeón del certamen.
- Betsson: Barcelona (1.52), empate (4.45), Athletic Club (5.90)
- Betano: Barcelona (1.53), empate (4.70), Athletic Club (6.20)
- bet365: Barcelona (1.48), empate (4.75), Athletic Club (5.50)
- 1XBet: Barcelona (1.55), empate (4.78), Athletic Club (6.30)
- Coolbet: Barcelona (1.50), empate (4.75), Athletic Club (6.50)
- Doradobet: Barcelona (1.52), empate (4.33), Athletic Club (6.33).