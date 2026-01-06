Barcelona vs Athletic Club EN VIVO por la Supercopa de España: hora y canal de TV para ver la semifinal

Barcelona vs Athletic Club EN VIVO por la semifinal de la Supercopa de España 2026. Ambos equipos se enfrentarán este miércoles 7 de enero, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita. La transmisión del cotejo estará a cargo de la señal de América TV; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República.

El equipo comandado por Hansi Flick, vigente monarca de esta competición, buscará superar con éxito esta serie frente a una de las mejores escuadras del balompié español. El vencedor de esta llave se verá las caras contra Real Madrid o Atlético Madrid.

Horarios del Barcelona vs Athletic Club por Supercopa de España

En suelo peruano, el choque entre Barcelona vs Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España empezará a las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 1.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Athletic Club?

La transmisión por TV del partido Barcelona vs Athletic Club se podrá ver a través de América TV de manera gratuita y Movistar Deportes en suelo peruano. Además, otros canales locales ofrecerán una cobertura para distintos países de Latinoamérica.

Argentina: Flow Sports

Brasil: Disney Plus

Colombia: Win+ Fútbol

Costa Rica: Sky Sports

Ecuador: ECDF

México: Sky Sports México

Paraguay: Flow Sports

Perú: América TV, Movistar Deportes

Uruguay: Flow Sports

Venezuela: Meridiano TV, Venevisión

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN 2

España: Movistar+.

¿Cómo ver Barcelona vs Athletic Club por internet gratis?

Si deseas ver Barcelona vs Athletic Club online gratis, podrás hacerlo en la plataforma América tvGo, Movistar Play y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones de Barcelona vs Athletic Club: posibles formaciones

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín; Balde, Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; Lewandowski.

Pronóstico de Barcelona vs Athletic Club: apuestas

Las apuestas del Barcelona vs Athletic Club le otorgan una ventaja al club blaugrana, que es el vigente campeón del certamen.