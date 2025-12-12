Barcelona vs Osasuna EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 16 de LaLiga 2025?

Barcelona vs Osasuna se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 13 de diciembre por la fecha 16 de LaLiga 2025. El partido entre blaugranas y los rojillos se llevará a cabo en el Spotify Camp Nou, a partir de las 12.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DSports para algunas partes de Sudamérica. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

Barcelona llega a este partido después de imponerse 5-3 sobre el Betis como visitante. Por su parte, Osasuna derrotó 2-0 al Levante en su estadio. Por ahora, los culés solo ha conseguido victorias en su estadio, al cual Osasuna llegará motivado tras poner fin a una racha sin victorias en la jornada pasada.

Barcelona vs Osasuna: ficha del partido

Partido Barcelona vs Osasuna ¿Cuándo? Sábado 13 de diciembre del 2025 ¿A qué hora? 12.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? DSports ¿Dónde? Spotify Camp Nou

¿A qué hora juegan Barcelona vs Osasuna?

En suelo peruano, el choque entre Barcelona vs Osasuna por la fecha 16 de LaLiga 2025 comenzará a las 12.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 11.30 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 12.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 1.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 2.30 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs Osasuna?

La transmisión del Barcelona vs Osasuna por la fecha 16 de LaLiga 2025 estará a cargo de DSports para algunos países de Sudamérica. No te pierdas ningún pormenor.

¿Cómo ver Barcelona vs Osasuna online?

Vía streaming, podrás disfrutar el Barcelona vs Osasuna por DGO. Asimismo, La República Deportes te llevará la cobertura completa con el minuto a minuto y videos de los goles.

Posibles alineaciones Barcelona vs Osasuna

Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, Frenkie, Fermín; Lamine Yamal, Ferran, Raphinha.

Osasuna: Herrera; Arguibide, Boyomo, Catena, Bretones; Moncayola, Torró; Aimar Oroz; Víctor Múñoz, Budimir, Rubén García.

Últimos enfrentamientos Barcelona vs Osasuna