Luis Advíncula revela el fuerte motivo por el que deja Boca Juniors para volver al Perú: "Estoy pasando un momento familiar complicado"
Casi al borde del llanto, Luis Advíncula se despidió de la hinchada de Boca Juniors y agradeció a la institución por comprenderlo y permitirle regresar al Perú.
- Pedro Aquino asegura que todo Alianza Lima espera con los brazos abiertos a Luis Advíncula: "Estamos aptos para complacerlo"
- Luis Advíncula le pone fin a su ciclo en Boca Juniors: el 'Rayo' tiene un acuerdo para reforzar a Alianza Lima
Luis Advíncula le dijo adiós a Boca Juniors. El lateral peruano contó que está pasando por un momento familiar difícil, por lo que ha decidido volver al fútbol peruano. Su llegada a Alianza Lima es prácticamente un hecho. "Es complicado irte de un club así, pero nada. Cómo es la vida. Estoy agradecido porque estoy pasando por un momento familiar medio complicado y la verdad que ellos siempre se han portado siempre bien conmigo y accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país. Así que, como te digo, no me va a alcanzar la vida para agradecer lo que han hecho por mí", dijo para el canal del club xeneize.
Noticia en desarrollo...