Real Madrid vs Alavés EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 16 de LaLiga 2025?

Real Madrid vs Alavés se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 14 de diciembre por la fecha 16 de LaLiga 2025. El partido entre la Casa Blanca y los albiazules se llevará a cabo en el Estadio de Mendizorroza, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus para algunos países de Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Con apenas dos triunfos en sus ocho presentaciones más recientes, Xabi Alonso atraviesa un momento delicado y su continuidad en el Real Madrid comienza a ser cuestionada. Por su parte, Alavés afronta este compromiso después de imponerse 1-0 en casa frente a la Real Sociedad.

Real Madrid vs Alavés: ficha del partido

Partido Real Madrid vs Alavés ¿Cuándo? Domingo 14 de diciembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Disney Plus ¿Dónde? Estadio de Mendizorroza

¿A qué hora juega Real Madrid vs Alavés?

En suelo peruano, el enfrentamiento entre Real Madrid vs Alavés por la fecha 16 de LaLiga iniciará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Alavés?

La transmisión del Real Madrid vs Alavés por la jornada 16 de LaLiga estará a cargo de ESPN para algunos países de Sudamérica. No te pierdas ninguna incidencia del compromiso.

¿Cómo ver Real Madrid vs Alavés online?

Vía streaming, Real Madrid vs Alavés podrás seguirlo por la plataforma Disney Plus con suscripción previa. Además, La República Deportes te llevará el cotejo con todas las incidencias y el minuto a minuto.

Posibles alineaciones Real Madrid vs Alavés