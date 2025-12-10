HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Cenaida Uribe orgullosa de Alianza Lima tras histórico triunfo en el Mundial de Vóley 2025: "Fácil es hablar, hay que estar adentro"

La jefa de equipo de Alianza Lima expresó su felicidad después de vencer 3-1 a Zhetysu VC por la segunda fecha del Mundial de Clubes de Vóley 2025.

Cenaida Uribe pidió que la hinchada siga apoyando a Alianza Lima en el Mundial de Vóley 2025. Foto: composición LR/AquiTVO
Cenaida Uribe pidió que la hinchada siga apoyando a Alianza Lima en el Mundial de Vóley 2025. Foto: composición LR/AquiTVO

Cenaida Uribe quedó más que feliz después del histórico triunfo de Alianza Lima ante Zhetysu VC por la segunda fecha del Mundial de Clubes de Vóley 2025. El equipo blanquiazul empezó con el pie izquierdo tras caer en el primer set, pero se repusieron y lograron imponerse con solvencia en los siguientes juegos. De esta manera, sumaron sus primeros puntos y ahora se preparan para medirse ante Savino del Bene en la próxima jornada.

Al final del compromiso, la jefa de equipo de Alianza se tomó un tiempo para conversar con la prensa. En sus declaraciones, Uribe agradeció a la hinchada por su apoyo y pidió que las siga apoyando, puesto que es la primera vez de la mayoría en esta clase de torneos.

PUEDES VER: Pol Deportes explicó por qué no narró el Real Madrid vs Manchester City a ras de cancha: Por algunas cositas no estuvimos ahí

lr.pe

Cenaida Uribe contenta tras histórico triunfo de Alianza Lima en Mundial de Vóley

"Yo entré antes del partido. Les dije que ayer fue un partido fuerte, difícil, era el primer partido, contra el dueño de casa. Para muchas es el primer Mundial. Es más, creo que para todas menos para Maeva (Orlé), quien ha hecho un Mundial de Clubes. Entonces, era entendible, pero hoy les dije que salgan a mostrar lo que saben. Era un equipo difícil", dijo en su primera intervención para el medio AquiTVO.

Posteriormente, aseguró que no hay que sobredimensionar la derrota de Alianza Lima en la primera fecha. Bajo su punto de vista, el equipo íntimo se está llevando una gran experiencia así ganen o pierdan.

"Emocionante, contenta, satisfecha por esto. La experiencia que tenemos es impresionante. Hemos hecho historia, así sea un partido. Estar aquí ya es espectacular para todos. Agradecer a la hinchada, sepan que si se juega mal no es porque se quiere, son chicas de carne y hueso. Hoy se dio el triunfo, así que estamos muy contentos", agregó.

"Hoy me voy contenta, igual que ayer. Yo no hago un drama de esto. Entiendo a las chicas que están en la cancha, fácil es hablar, hay que estar adentro para eso", concluyó.

PUEDES VER: Alianza Lima logra histórico triunfo sobre Zhetysu VC por el Mundial de Clubes de Vóley 2025

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima por la fecha 3 del Mundial de Vóley?

El enfrentamiento entre Alianza Lima ante Savino del Bene por la fecha 3 del Mundial de Vóley 2025 se disputará este jueves 11 de diciembre, a partir de las 3.00 p. m. Las dirigidas por Facundo Morando marchan en la tercera casilla del grupo A.

