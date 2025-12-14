HOYSuscripcion LR Focus

Fernando Egúsquiza lanza despectivo comentario contra jugadoras de Olva Latino en transmisión de Liga Peruana de Vóley: "Son medio h****"

El club Olva Latino utilizó sus redes sociales para expresar su repudio por el comentario emitido en el partido por la Liga Peruana de Vóley y exigió las disculpas hacia sus jugadoras. 

Fernando Egúsquiza cubría el Olva Latino vs Deportivo Wanka con Eduardo Romay. Foto: composición LR/LainoAmisa/Latina
El periodista Fernando Egúsquiza está en el ojo de la tormenta después de lanzar un comentario despectivo en plena transmisión de la Liga Peruana de Vóley. El corresponsal de Latina se preparaba para cubrir el partido entre Olva Latino vs Deportivo Wanka por la fecha 8 del torneo y se le escuchó decir: "Debería ser 3-0, pero estas son medio h**** las de Olva". Esto no pasó desapercibido y rápidamente causó el repudio de cientos de usuarios en redes sociales.

La mayoría de cibernautas pidió que el canal tome cartas en el asunto contra Egúsquiza por su repudiable comentario contra las jugadoras de Olva Latino. Es más, horas más tarde de este hecho, el propio club se pronunció por medio de su cuenta oficial para exigir las disculpas del caso.

PUEDES VER: PSG - Flamengo: día, hora y canal TV para ver la gran final de la Copa Intercontinental 2025

Fernando Egúsquiza lanza despectivo comentario contra jugadoras de Olva Latino

Hasta el momento, Egúsquiza no se ha pronunciado acerca de este hecho, pero ya viene siendo criticado fuertemente en redes sociales. Al parecer, el periodista no se había percatado que ya estaba en vivo porque segundos después de su repudiable comentario, se cercioró si se escuchaba lo que estaba hablando en la previa del compromiso.

PUEDES VER: Jean Ferrari define su postura sobre la partida de Hernán Barcos de Alianza Lima: Es un tema sensible

Olva Latino exige disculpas por ofensivo comentario contra sus jugadoras

"El Club Olva Latino expresa su total rechazo y profunda indignación frente a los comentarios emitidos en televisión abierta por comentaristas de Latina", se puede leer al inicio de su comunicado.

Asimismo, sostuvieron que esta clase de comentarios denigra su labor y fomenta el rechazo contra el deporte femenino. "Estas expresiones constituyen una falta de respeto inaceptable hacia nuestras deportistas, quienes representan al club con esfuerzo, disciplina y compromiso. Este tipo de lenguaje no solo menosprecia su trabajo, sino que también promueve la desvalorización del deporte femenino, algo que como institución no estamos dispuestos a tolerar", subrayaron.

"Exigimos a Latina Televisión una rectificación inmediata y las disculpas públicas correspondientes, así como medidas claras para garantizar que en futuras transmisiones se mantenga un trato profesional, responsable y respetuoso hacia todas las instituciones deportivas. El deporte debe ser un espacio de valores, respeto e igualdad. Como club, seguiremos defendiendo la dignidad de nuestras jugadoras dentro y fuera de la cancha", concluyeron.

