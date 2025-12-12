Alianza Lima hizo historia con su participación en el Mundial de Clubes Vóley 2025. A pesar de no lograr clasificar a semifinales, las blanquiazules mostraron un gran nivel y se despidieron del certamen con un muy digno partido frente a Savino del Bene Scandicci, segundo mejor equipo de Europa.

Al finalizar el cotejo, la argentina Elina Rodríguez no pudo evitar su emoción por la campaña del club peruano y protagonizó un conmovedor momento junto al entrenador Facundo Morando.

Elina Rodríguez conmueve con llanto tras campaña de Alianza Lima

"Muy agradecida con 'Facu', me dio la posibilidad en un momento muy difícil. Hoy confió en mí y me emociona mucho. Lo admiro como técnico, pero mucho más como persona. Espero haberlo representado de la mejor manera porque para mí es un orgullo", manifestó en diálogo con aquiTVO.

Por otra parte, la exterior de la selección argentina reveló que, debido a una complicada lesión, hace un año perdió las ganas de seguir jugando al vóley.

"(...) Pasé momentos muy difíciles en mi carrera. Hace un año no estaba jugando al vóley, tenía una lesión en mi hombro, no quería jugar más. Mi familia y mi novio me ayudaron mucho: me levantaban todos los días para ir al gimnasio y me acompañaban a hacer mi tratamiento. Pasé cosas muy difíciles en este tiempo, pero estuve muy bien acompañada", indicó.

"Estar en un equipo que es muy amigo, que se siente la confianza, son muy compañeras. Nos juntamos fuera de la cancha. Para mí es muy importante y lo estoy disfrutando un montón. Espero poder devolverlo dentro de la cancha porque estoy muy agradecida", sostuvo sobre sus primeros meses en Alianza Lima.

¿Cómo le fue a Alianza Lima en el Mundial de Clubes Vóley?

Alianza Lima culminó en el tercer lugar del grupo A del Mundial de Clubes Vóley 2025. El único triunfo de las íntimas fue contra el Zhetysu VC de Kazajistán.