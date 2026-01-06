HOYSuscripcion LR Focus

Joao Grimaldo cerca de llegar a histórico de Europa: poderoso club desembolsaría millonaria cifra por el extremo peruano

El delantero peruano cambiará de camiseta para la temporada 2026, luego de brillar durante su préstamo en Riga FC de Letonia. Cabe destacar que su pase pertenece a Partizán de Serbia.

Joao Grimaldo se unirá a poderoso club europeo. Foto: Instagram
Tras una excelente temporada con Riga FC, Joao Grimaldo estaría preparando las maletas para emigrar al fútbol checo. Más precisamente, el extremo estaría a punto de ponerse la camiseta del Sparta Praga, histórico club europeo, que desembolsaría una cifra millonaria por el jugador de la selección peruana, según información del medio Mozzart Sport.

El nuevo club de Joao Grimaldo es el más grande de su país. Sparta Praga ha conquistado 21 títulos de la Primera División de Checoslovaquia, 14 de la Liga de la República Checa, 8 de la Copa de Checoslovaquia, 22 de la Copa de la República Checa y 2 de la Supercopa de la República Checa. Es el máximo ganador en todos estos torneos, excepto en la Supercopa, que comparte con Viktoria Pilsen.

PUEDES VER: Neymar presume su millonario garaje que tiene el batimóvil de Batman: “Los sueños se pueden hacer realidad”

Joao Grimaldo jugará para Sparta Praga

Hasta donde se sabe, el club habría pagado alrededor de 1.4 millones de euros por el pase de Joao Grimaldo (con Partizan quedándose con el 15% del mismo), y el jugador disputará la Primera División de la República Checa. Por esta razón, aunque hubo interés, se descarta por completo que el ex Sporting Cristal llegue a Universitario de Deportes para pelear por el tetracampeonato de la Liga 1 en 2026.

¿Cómo le fue a Joao Grimaldo en Riga FC?

El extremo peruano llega tras marcar 5 goles, repartir 10 asistencias y consagrarse campeón con Riga FC, destacando como uno de los mejores jugadores de la temporada.

PUEDES VER: Felipe Chávez anotó su primer gol con Bayern Múnich: volante peruano también asistió y fue la figura en el 5-0 de su equipo

¿Cuánto vale Joao Grimaldo?

Según el portal Transfermarkt, el hombre de la selección peruana tiene un precio de 700 mil euros en el mercado de fichajes, siendo esta una de sus cotizaciones más bajas debido a que en el 2024 llegó a costar 1.5 millones de euros. No obstante, su valor puede subir debido a que Sparta Praga pagó prácticamente el doble de lo mencionado por su pase.

