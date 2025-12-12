Alianza Lima se despidió del Mundial de Vóley 2025 tras caer 3-0 ante Scandicci en la última fecha del grupo A. Pese a que el resultado fue abultado y negativo, las blanquiazules mostraron uno de sus mejores rendimientos ante el subcampeón de Europa. Por ello, al término de los tres sets disputados, Clarivet Yllescas habló con la prensa para expresar su felicidad por el nivel que tuvieron a lo largo del torneo, en especial en este cierre ante las italianas.

La central del equipo íntimo sostuvo que todas estuvieron a la altura en cada uno de los enfrentamientos. Además, señaló que el campeonato fue histórico no solo para Alianza, sino también para el vóley peruano.

Clarivett Yllescas ponderó a Alianza Lima pese a eliminación del Mundial de Vóley

“Estoy contenta por la participación del equipo y por el desenvolvimiento que tuvimos. A pesar de jugar contra rivales top en el mundo, creo que el equipo respondió, a nuestra manera, a nuestro nivel y hoy pudimos dar pelea a un Scandicci que puso su segundo ‘safe’, pero igual le metimos presión y las asustamos por un momento”, dijo en su primera intervención para 'Puro Vóley'.

Asimismo, resaltó la experiencia que han ganado cada una de sus compañeras en un torneo de tal envergadura. Esta participación le reafirmó a Yllescas que Alianza Lima está para lograr grandes metas en el vóley local e internacional.

“Personalmente me siento muy contenta y satisfecha con mi trabajo, de haber aportado lo que pude aportar en el momento que entré al campo con el equipo. Ha sido un torneo histórico para nosotras, como un equipo peruano, más allá de si somos Alianza, la ‘U’, San Martín o quien sea que estuviera acá. Estamos representando al Perú y creo que lo hemos hecho de la mejor manera que hemos podido. Estoy contenta por eso”, agregó.

Resultados de Alianza Lima en el Mundial de Vóley 2025

A lo largo de estas 3 fechas, Alianza Lima se impuso en la segunda jornada frente a Zhetysu VC. A continuación, revisa el paso del equipo de Fernando Morando en el Mundial de Vóley 2025.