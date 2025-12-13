HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alianza Lima afrontará nuevo reto tras hacer historia en el Mundial de Clubes: blanquiazules jugarán el Sudamericano de Vóley en Perú

Se dio a conocer que el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 tendrá como sede a Perú. Alianza Lima y Regatas Lima representarán al país.

Alianza Lima disputará el Sudamericano de Vóley en Perú. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima afrontará un nuevo reto internacional. Las blanquiazules participarán en el próximo Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, el cual tendrá como sede territorio peruano. Luego de su histórica participación en el Mundial de Clubes, las 'íntimas' bucarán nuevamente clasificar a dicho certamen. Tengamos en cuenta que las finalistas del Sudamericano tendrán pase directo a la próxima edición del Mundial de Clubes de Vóley.

Los equipos que representarán al Perú son Alianza Lima y Regatas Lima, por ser las actuales campeonas y subcampeonas del campeonato peruano, respectivamente. Ambos equipos tendrán la dura misión de competir ante los mejores equipos del continente, pero tendrán a su favor, el apoyo de la hinchada local.

PUEDES VER: Elina Rodríguez conmueve con llanto tras campaña de Alianza Lima en el Mundial y hace dura revelación: "No quería jugar más"

¿Cuándo será el Sudamericano de Clubes de Vóley?

La Federación Peruana de Voleibol (FPV) indicó que el certamen tendrá inicio el próximo 18 de febrero del 2026 y finalizará el 22 del mismo mes. En medio de una gran expectativa, se volverá a disputar esta competición en Perú luego de 13 años, con Alianza Lima y Regatas Lima como representantes del país.

La última vez que se vivió este torneo en territorio peruano fue en el 2013. Aquella vez, Perú tuvo como único representante a la Universidad César Vallejo, quien terminó en segundo lugar en el campeonato. Unilever de Brasil fue el equipo que se consagró campeón de dicha edición.

PUEDES VER: Alianza Lima logra histórico triunfo sobre Zhetysu VC por el Mundial de Clubes de Vóley 2025

¿Qué equipos disputarán el Sudamericano de Clubes de Vóley?

Son 8 los equipos que estarán en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Los clubes que buscarán llevarse el título son los siguientes:

  • Estudiantes de La Plata (Argentina)
  • Olympic Cochabamba (Bolivia)
  • Osasco (Brasil)
  • Praia (Brasil)
  • Boston College (Chile)
  • Alianza Lima (Perú)
  • Regatas Lima (Perú)
  • Atlético Barbato (Uruguay)
