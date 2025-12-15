HOYSuscripcion LR Focus

Ecuador cierra la frontera con Perú
Ecuador cierra la frontera con Perú      Ecuador cierra la frontera con Perú      Ecuador cierra la frontera con Perú      
Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima
Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     
Deportes

Pol Deportes anuncia fundación para ayudar a niños a cumplir sus sueños: "Con ayuda de mi hermano y los que se quieran unir"

Luego de su travesía por España para acudir a un partido de la Champions League, Cliver Huamán dio a conocer su nuevo proyecto para apoyar a los jóvenes que busquen seguir su ejemplo.

Pol Deportes se ha vuelto un caso viral de éxito en las redes sociales. Foto: captura de Latina
Pol Deportes se ha vuelto un caso viral de éxito en las redes sociales. Foto: captura de Latina

Pol Deportes buscará retribuir el cariño recibido en las últimas semanas a través de una fundación que ayude a otros niños a cumplir sus sueños. En su regreso al Perú luego de varios días de travesía por España, el joven narrador deportivo Cliver Huamán reveló el nuevo proyecto que tiene planificado desarrollar junto con su hermano para asistir a los más necesitados.

"Hay muchos niños en el Perú y en todo el mundo así como yo, que tienen sueños. Aún me quedan muchos por cumplir", dijo el adolescente oriundo de Andahuaylas en el programa 'Arriba mi gente'. Por ello, anunció la creación de la fundación 'Pol Deportes Sueños' para que otros menores puedan seguir su ejemplo.

PUEDES VER: Pol Deportes sigue dejando huella en España: narró mítico gol de Lionel Messi para LaLiga

lr.pe

"Con ayuda de mi hermano y de todas las empresas que se quieran unir para cumplir sueños de niños que no tienen esa posibilidad, el nuevo proyecto será la fundación Pol Deportes Sueños", fueron las palabras del joven de 15 años.

Pol Deportes y su consejo para los jóvenes: "Sigan perseverando"

Al ser consultado por las recomendaciones que les daría a los jóvenes que buscan seguir sus pasos, Cliver Huamán los instó a no desistir de sus metas. "Que sigan perseverando y busquen las oportunidades. La idea de subirme al cerro en el Estadio Monumental no la tenía pensada, surgió en ese momento", declaró para Latina.

Actualmente, Pol Deportes cuenta con más de dos millones de seguidores en TikTok (su red social principal) y ya ha realizado colaboraciones con marcas y personajes del mundo futbolístico, como el exjugador Juan Manuel 'Loco' Vargas. En España, participó como invitado en algunos programas de Radio Marca y, de acuerdo con su hermano, tiene planificado viajar a dicho país para estudiar periodismo deportivo una vez finalice el colegio.

