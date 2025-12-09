Cruz Azul vs Flamengo EN VIVO: hora y canal del partido por la Copa Intercontinental
El partido por la segunda ronda de la Copa Intercontinental entre Cruz Azul y Flamengo se disputará en el Ahmad Bin Ali Stadium de Catar. Este encuentro dará a conocer al equipo que se mantendrá en carrera y enfrentará al Pyramids de Egipto en la siguiente fase del torneo.
- DT de Flamengo realiza sorpresiva mención a Lima para explicar por qué se rompió el trofeo de Copa Libertadores
- Filipe Luis queda maravillado con el Monumental y asegura que siempre lo ha hecho feliz: "Un estadio que forja leyendas"
Cruz Azul vs Flamengo EN VIVO juegan este 10 de diciembre, desde las 12 p. m. (hora peruana), por la Copa Intercontinental. El partido se llevará a cabo en el estadio Ahmad Bin Ali, con transmisión por TV a cargo del canal DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Mexicanos y brasileños se enfrentan en el duelo denominado como 'Derbi de las Américas'. Cruz Azul llega a esta competición luego de ser el campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf del presente año. Por su parte, Flamengo hace poco alzó el título de la Copa Libertadores 2025. La obtención de estos torneos los llevo a ambos clubes a clasificar a la Copa Intercontinental.
PUEDES VER: ¿Messi celebró con cerveza peruana? El video viral de la fiesta del argentino junto a David Beckham tras ganar la MLS
¿A qué hora juega Cruz Azul vs Flamengo?
Los equipos de Cruz Azul y Flamengo se verán las caras por la segunda ronda de la Copa Intercontinental. El partido se jugará el miércoles 10 de diciembre en Qatar, desde las 12:00 p.m. (hora peruana).
- Colombia, Ecuador, Perú: 12.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 1:00 p.m.
- Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil: 2.00 p. m.
¿Dónde ver Cruz Azul vs Flamengo?
El partido Cruz Azul vs Flamengo, por la Copa Intercontinental, será transmitido por la señal de DIRECTV Sports para todo el territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse por streaming mediante la plataforma de DGO y FIFA Plus.
PUEDES VER: 'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: 'Jugador de altibajos'
Alineaciones probables de Cruz Azul vs Flamengo
- Cruz Azul: Andrés Gudiño, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Jorge Sánchez, Lorenzo Faravelli, Carlos Rotondi, Omar Campos, José Paradela, Ignacio Rivero y Gabriel Fernández.
- Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro, Erick Pulgar, Jorginho, Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Sebastián Lino y Bruno Henrique.
Pronóstico de Cruz Azul vs Flamengo
- Betsson: gana Cruz Azul (5.90), empate (3.95), gana Flamengo (1.55)
- Betano: gana Cruz Azul (6.20), empate (3.85), gana Flamengo (1.60)
- Bet365: gana Cruz Azul (5.75), empate (3.90), gana Flamengo (1.52)
- Coolbet: gana Cruz Azul (6.00), empate (3.85), gana Flamengo (1.55)
- Doradobet: gana Cruz Azul (6.33), empate (4.00), gana Flamengo (1.55)
¿En qué estadio juegan Cruz Azul vs Flamengo?
Cruz Azul y Flamengo disputarán este encuentro por la segunda ronda de la Copa Internacional en el Estadio Ahmad Bin Ali, ubicado en Rayán, Catar.