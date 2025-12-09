HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Cruz Azul vs Flamengo EN VIVO: hora y canal del partido por la Copa Intercontinental

El partido por la segunda ronda de la Copa Intercontinental entre Cruz Azul y Flamengo se disputará en el Ahmad Bin Ali Stadium de Catar. Este encuentro dará a conocer al equipo que se mantendrá en carrera y enfrentará al Pyramids de Egipto en la siguiente fase del torneo.

Cruz Azul y Flamengo se enfrentan por la segunda ronda de la Copa Intercontinental. Foto: composición de Omar Neyra/GLR
Cruz Azul y Flamengo se enfrentan por la segunda ronda de la Copa Intercontinental. Foto: composición de Omar Neyra/GLR

Cruz Azul vs Flamengo EN VIVO juegan este 10 de diciembre, desde las 12 p. m. (hora peruana), por la Copa Intercontinental. El partido se llevará a cabo en el estadio Ahmad Bin Ali, con transmisión por TV a cargo del canal DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Mexicanos y brasileños se enfrentan en el duelo denominado como 'Derbi de las Américas'. Cruz Azul llega a esta competición luego de ser el campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf del presente año. Por su parte, Flamengo hace poco alzó el título de la Copa Libertadores 2025. La obtención de estos torneos los llevo a ambos clubes a clasificar a la Copa Intercontinental.

PUEDES VER: ¿Messi celebró con cerveza peruana? El video viral de la fiesta del argentino junto a David Beckham tras ganar la MLS

lr.pe

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Flamengo?

Los equipos de Cruz Azul y Flamengo se verán las caras por la segunda ronda de la Copa Intercontinental. El partido se jugará el miércoles 10 de diciembre en Qatar, desde las 12:00 p.m. (hora peruana).

  • Colombia, Ecuador, Perú: 12.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 1:00 p.m.
  • Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil: 2.00 p. m.

¿Dónde ver Cruz Azul vs Flamengo?

El partido Cruz Azul vs Flamengo, por la Copa Intercontinental, será transmitido por la señal de DIRECTV Sports para todo el territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse por streaming mediante la plataforma de DGO y FIFA Plus.

PUEDES VER: 'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: 'Jugador de altibajos'

lr.pe

Alineaciones probables de Cruz Azul vs Flamengo

  • Cruz Azul: Andrés Gudiño, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Jorge Sánchez, Lorenzo Faravelli, Carlos Rotondi, Omar Campos, José Paradela, Ignacio Rivero y Gabriel Fernández.
  • Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro, Erick Pulgar, Jorginho, Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Sebastián Lino y Bruno Henrique.

Pronóstico de Cruz Azul vs Flamengo

  • Betsson: gana Cruz Azul (5.90), empate (3.95), gana Flamengo (1.55)
  • Betano: gana Cruz Azul (6.20), empate (3.85), gana Flamengo (1.60)
  • Bet365: gana Cruz Azul (5.75), empate (3.90), gana Flamengo (1.52)
  • Coolbet: gana Cruz Azul (6.00), empate (3.85), gana Flamengo (1.55)
  • Doradobet: gana Cruz Azul (6.33), empate (4.00), gana Flamengo (1.55)

¿En qué estadio juegan Cruz Azul vs Flamengo?

Cruz Azul y Flamengo disputarán este encuentro por la segunda ronda de la Copa Internacional en el Estadio Ahmad Bin Ali, ubicado en Rayán, Catar.

Notas relacionadas
DT de Flamengo realiza sorpresiva mención a Lima para explicar por qué se rompió el trofeo de Copa Libertadores

DT de Flamengo realiza sorpresiva mención a Lima para explicar por qué se rompió el trofeo de Copa Libertadores

LEER MÁS
Filipe Luis queda maravillado con el Monumental y asegura que siempre lo ha hecho feliz: "Un estadio que forja leyendas"

Filipe Luis queda maravillado con el Monumental y asegura que siempre lo ha hecho feliz: "Un estadio que forja leyendas"

LEER MÁS
Carles Puyol y su inesperada reacción al negarse a levantar la Copa Libertadores en el Estadio Monumental

Carles Puyol y su inesperada reacción al negarse a levantar la Copa Libertadores en el Estadio Monumental

LEER MÁS
'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

LEER MÁS
Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

LEER MÁS
Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima perdió ante Osasco por su debut en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima perdió ante Osasco por su debut en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

LEER MÁS
'Pol Deportes' sorprende con narración en quechua en partido de Champions League y deja asombrado a periodistas españoles: “Eres un fenómeno”

'Pol Deportes' sorprende con narración en quechua en partido de Champions League y deja asombrado a periodistas españoles: “Eres un fenómeno”

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimos movimientos en el mercado de pases del fútbol peruano

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimos movimientos en el mercado de pases del fútbol peruano

LEER MÁS
'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

LEER MÁS
Alineaciones Sporting Cristal - Cusco FC: posibles formaciones del partido por final de los playoffs de la Liga 1 2025

Alineaciones Sporting Cristal - Cusco FC: posibles formaciones del partido por final de los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Real Madrid contra Manchester City por la fecha 6 de la Champions League

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Deportes

Canal confirmado de Real Madrid contra Manchester City por la fecha 6 de la Champions League

'Pol Deportes' recibe propuesta para narrar el Mundial en medio de España y señala: "Yo tenía ese sueño en un canal de Perú"

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Universitario oficializa la baja de Jairo Vélez

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025