¿Qué pasa si no te Inscribes al Servicio Militar 2026? Multas en el Ejército, FAP y Marina

El trámite de inscripción es gratuito y debe realizarse de manera presencial en oficinas militares. Existen alternativas para evitar sanciones económicas.

El Perú implementa un nuevo reglamento del Servicio Militar, actualizando la inscripción obligatoria para adolescentes de 17 años y creando la figura de "omiso" para quienes no se registren.
El país inició el 2026 con un cambio normativo que impacta directamente a los adolescentes que alcanzan la edad militar. El Decreto Supremo N.° 018-2025-DE, publicado el 1 de enero en El Peruano, actualizó el reglamento del Servicio Militar para reforzar el registro militar obligatorio a los 17 años, incorporando la figura de “omiso a la inscripción” para quienes no realicen el trámite antes de cumplir 18. Aunque la norma no restablece el acuartelamiento obligatorio, sí fija sanciones económicas para quienes incumplan el registro.

Según el nuevo reglamento, los jóvenes que no se inscriban en el Registro Militar serán considerados omisos y deberán pagar una multa equivalente al 5% de la UIT vigente, lo que en 2026 representa S/ 267,50. El pago se realiza en el Banco de la Nación a favor de la institución armada elegida (Ejército, FAP o Marina). Sin embargo, existe una alternativa: si el joven culmina el Servicio Militar Acuartelado dentro del plazo legal, quedará exonerado de la multa, una opción dirigida a quienes no cuenten con recursos económicos para asumir la sanción.

Nueva normativa: servicio acuartelado

La actualización también flexibiliza requisitos para el ingreso al servicio acuartelado: desde ahora, los omisos solo necesitan presentar su DNI y ya no la constancia de inscripción al momento de la convocatoria. Además, se amplían beneficios para el personal licenciado, incluyendo capacitaciones técnicas en transporte terrestre y acuático, coordinadas entre Defensa y el MTC, aunque sin otorgar certificaciones oficiales ni licencias.

Para quienes cumplen 18 en enero de 2026, la regla es clara: si un joven cumplió 17 en 2025 y llega a la mayoría de edad este mes sin haberse inscrito, pasa automáticamente a la condición de omiso, lo que lo obliga a regularizar su situación pagando la multa o completando el Servicio Militar Acuartelado para ser exonerado.

¿Cómo inscribirse al Registro Militar 2026?

  • El trámite es gratuito y actualmente solo puede realizarse de forma presencial.
  • Basta con acercarse a una Oficina de Registro Militar del Ejército, FAP o Marina con tu DNI.
  • Los peruanos en el extranjero deben hacerlo en el consulado de su país de residencia.
  • El plazo máximo para quienes cumplen 17 en 2026 es 90 días después de tramitar el DNI de adulto. Si no se hace dentro de ese periodo, también serán considerados omisos.

