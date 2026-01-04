HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Andrés Aguilar deja Ayacucho FC sin debutar en la Liga 1: volante inglés fichó por club de Brasil

El mediocampista arribó a la Liga 1 directamente desde Inglaterra; sin embargo, no pudo disputar ni un partido. Ahora seguirá su carrera en el fútbol brasileño.

Andrés Aguilar jugará en el Operario de la Serie D de Brasil. Foto: composición LR/X
Andrés Aguilar jugará en el Operario de la Serie D de Brasil. Foto: composición LR/X

Andrés Aguilar es un futbolista inglés con ascendencia peruana que encontró en la Liga 1 una oportunidad para tener minutos. Sin embargo, nunca llegó a debutar con Ayacucho FC y para este 2026 decidió mudarse de país. Ahora, el volante se convirtió en flamante refuerzo del Operario FC de la cuarta división del fútbol brasileño.

Aguilar nació Stevenage, pero tiene sangre peruana gracias a su abuelo. En el 2023, obtuvo su pasaporte peruano y dos años después optó por probar el fútbol sudamericano tras llegar a nuestra liga.

PUEDES VER: Sebastián Britos sorprende al regresar a Perú y habla sobre su fichaje por Peñarol: Tiene objetivos demasiado altos

lr.pe

Andrés Aguilar ficha por club de Brasil tras dejar Ayacucho FC

Esta será la primera vez que Aguilar juegue en Brasil, ya que toda su formación deportiva la hizo en el Viejo Continente. Con el Operario FC, buscará quedar entre los primeros lugares y así buscar un lugar en la tercera división. Firmó por un año con la opción de ampliarse por dos temporadas más.

PUEDES VER: Daniela Muñoz pide mesura tras victoria de Universitario: Recién estamos a mitad de temporada

lr.pe

Andrés Aguilar no será el único peruano en el ascenso brasileño

Aparte de Andrés Aguilar, otro peruano que disputará una liga inferior de Brasil es Jhilmar Lora. El lateral terminó su vínculo con Sporting Cristal y será nuevo jugador de Gremio Novorizontino de la Serie B.

El futbolista habría sido solicitado por Enderson Moreira, quien ya lo había dirigido en el conjunto celeste en el primer semestre del 2024. La información fue brindada por el periodista Gabriel Pacheco, panelista del programa 'A presión'.

