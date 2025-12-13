Flamengo derrotó por 2-0 al Pyramids de Egipto y jugará la gran final de la Copa Intercontinental ante el PSG. | Foto: composición LR/Diario AS

El vigente campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirão, Flamengo, se impuso por 2-0 al Pyramids de Egipto y selló su pase a la gran final de la Copa Intercontinental. Con este triunfo, el ‘Mengão’ confirmó su jerarquía a nivel internacional y aseguró su presencia en el duelo decisivo, en el que enfrentará al Paris Saint-Germain el próximo 17 de diciembre en el Ahmad Bin Ali Stadium de Doha, Qatar.

El cuadro carioca buscará hacer historia ante los parisinos y romper la sequía de títulos para la Conmebol, ya que ningún equipo de Sudamérica ha podido ser campeón del mundo desde 2012, cuando Corinthians venció al Chelsea en la final jugado en Yokohama, Japón, con un gol solitario de Paolo Guerrero.

Con goles de Leo Pereira y Danilo, el Flamengo doblegó al Pyramids para clasificar a la gran final de la Copa Intercontinental. Foto: TyC Sports

La superioridad del Flamengo desde principio a fin

La superioridad de Flamengo desde el primer momento se reflejó en el juego que desplegó en la capital qatarí. Gracias a la gravitante presencia del volante uruguayo, Giorgian De Arrascaeta, el 'rubronegro' aprovechó una pelota parada para marcar el primer gol del encuentro, tras un centro del mediocampista que el zaguero central, Leo Pereira, conectó de cabeza para abrir el marcador.

Lejos de ofrecer resistencia, el conjunto egipcio fue ampliamente superado por los brasileños y nunca encontró la fórmula para revertir el dominio impuesto por Flamengo, que, cada vez que tenía la oportunidad de hacer daño, lo lograba mediante jugadas de pelota parada para vulnerar el arco de Ahmed El Shenawy.

En el segundo tiempo, por la misma vía del tiro libre, el mediapunta uruguayo volvió a aportar con otra asistencia desde la zona izquierda, al minuto 52. El centro llegó al segundo palo, donde apareció Danilo, quien conectó de cabeza para poner el 2-0, repitiendo así la fórmula que le dio al ‘Mengão’ la Copa Libertadores ante Palmeiras.

El 'Fla' en búsqueda de su segundo título mundial ante el PSG

Luego de haber derrotado a Cruz Azul y al Pyramids en los cuartos de final y semifinales, respectivamente, Flamengo buscará cerrar el 2025 de una manera soñada cuando enfrente en la gran final de la Copa Intercontinental al Paris Saint-Germain, en un nuevo cruce que definirá al campeón del mundo.

Cabe recordar que esta será la tercera final mundial que disputará el ‘Mengão’ en su historia. En las dos anteriores, Flamengo se midió ante el Liverpool —en 1981, por la antigua Copa Intercontinental, y en 2019, en el Mundial de Clubes—, consagrándose campeón del mundo por única vez en su primera participación tras golear 3-0 a los ‘Reds’.