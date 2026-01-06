HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴Las 10 del día: El Cártel de los Soles no existe, reconoce EE.UU. | LR+ Noticias

Deportes

Neymar presume su millonario garaje que tiene el batimóvil de Batman: “Los sueños se pueden hacer realidad”

A través de redes sociales, el astro brasileño no dudó en publicar fotografías de sus lujosos vehículos inspirados en el 'Caballero de la Noche', demostrando así su fanatismo por Batman.

Neymar publicó una fotografía junto a sus vehículos. Foto: Instagram
Neymar publicó una fotografía junto a sus vehículos. Foto: Instagram

¡Todo un fan de la saga Batman! Neymar Jr., vía redes sociales, publicó su gran colección de vehículos inspirados en el ‘Caballero de la Noche’. En las fotografías que compartió el actual jugador del Santos FC se puede apreciar un helicóptero, un avión y, sobre todo, una réplica exacta del ‘Batimóvil’, vehículo que usaba Bruce Wayne para movilizarse y proteger a Gotham City.

Todos estos vehículos estarían resguardados en la mansión de Neymar en Mangaratiba, una de las zonas más exclusivas de Brasil. Esta publicación se da en medio de su proceso de rehabilitación de la rodilla, con la ilusión de poder llegar al Mundial 2026.

PUEDES VER: Felipe Chávez anotó su primer gol con Bayern Múnich: volante peruano también asistió y fue la figura en el 5-0 de su equipo

lr.pe
Neymar tiene una réplica exacta del 'Batimóvil'

Neymar tiene una réplica exacta del 'Batimóvil'

Neymar y su lujosa colección inspirada en Batman

"Los sueños se pueden hacer realidad", publicó el astro brasileño vía Instagram. En las fotografías se aprecia un jet privado Dassault Falcon 900 LX, cuyo precio supera los 46 millones de dólares. A ello se suma un helicóptero Airbus H145, con un valor aproximado de 9 millones de dólares.

Una de las piezas que más captó la atención fue una réplica del Batimóvil, utilizado en la película “Batman: El Caballero de la Noche” (2008). Este vehículo posee 500 caballos de fuerza, fue exhibido en el Museo del Auto de los Sueños de San Roque y está valorizado en cerca de 1,4 millones de dólares.

PUEDES VER: Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: "Fue denunciado sin ninguna prueba"

lr.pe

Neymar renueva con Santos FC por una temporada más

En cuanto a lo deportivo, el delantero brasileño renovó recientemente su contrato con Santos hasta diciembre de 2026, fortaleciendo su vínculo con el club donde comenzó su carrera profesional y manteniendo latente la opción de disputar el Mundial 2026.

Notas relacionadas
Neymar deja desafiante declaración sobre un posible regreso a Brasil para el Mundial: "Prometo hacer un gol en la final"

Neymar deja desafiante declaración sobre un posible regreso a Brasil para el Mundial: "Prometo hacer un gol en la final"

LEER MÁS
Hinchas de Flamengo lanzan comentarios irónicos a Neymar tras derrota del Santos en zona de descenso: "Volviste para jugar en la B"

Hinchas de Flamengo lanzan comentarios irónicos a Neymar tras derrota del Santos en zona de descenso: "Volviste para jugar en la B"

LEER MÁS
Campeón del mundo con Brasil fulmina a Neymar por su pobre presente en Santos: "No sirve de ejemplo para nadie"

Campeón del mundo con Brasil fulmina a Neymar por su pobre presente en Santos: "No sirve de ejemplo para nadie"

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú vs España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Kings World Cup Nations 2026

Perú vs España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Kings World Cup Nations 2026

LEER MÁS
Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: "Fue denunciado sin ninguna prueba"

Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: "Fue denunciado sin ninguna prueba"

LEER MÁS
Jeriel De Santis no pudo sumarse a la pretemporada de Melgar por suspensión de vuelos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Jeriel De Santis no pudo sumarse a la pretemporada de Melgar por suspensión de vuelos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Sporting Cristal recupera a un canterano, pero dejará ir a 4 para la pretemporada 2026

Sporting Cristal recupera a un canterano, pero dejará ir a 4 para la pretemporada 2026

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones del fútbol peruano para el inicio de temporada

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones del fútbol peruano para el inicio de temporada

LEER MÁS
Julio César Uribe descarta a Luis Advíncula y respalda a nuevo lateral de Sporting Cristal: "Respetamos lo que elegimos"

Julio César Uribe descarta a Luis Advíncula y respalda a nuevo lateral de Sporting Cristal: "Respetamos lo que elegimos"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

Perú vs España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Kings World Cup Nations 2026

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Deportes

Perú vs España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Kings World Cup Nations 2026

IRTP lanza ‘Canal D’, su nueva señal deportiva: Alberto Beingolea liderará y debutaría con la Noche Crema de Universitario

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones del fútbol peruano para el inicio de temporada

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Comisión de Ética verá denuncia contra congresista Kira Alcarraz por agresión a fiscalizador del SAT

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025