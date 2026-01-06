¡Todo un fan de la saga Batman! Neymar Jr., vía redes sociales, publicó su gran colección de vehículos inspirados en el ‘Caballero de la Noche’. En las fotografías que compartió el actual jugador del Santos FC se puede apreciar un helicóptero, un avión y, sobre todo, una réplica exacta del ‘Batimóvil’, vehículo que usaba Bruce Wayne para movilizarse y proteger a Gotham City.

Todos estos vehículos estarían resguardados en la mansión de Neymar en Mangaratiba, una de las zonas más exclusivas de Brasil. Esta publicación se da en medio de su proceso de rehabilitación de la rodilla, con la ilusión de poder llegar al Mundial 2026.

Neymar tiene una réplica exacta del 'Batimóvil'

Neymar y su lujosa colección inspirada en Batman

"Los sueños se pueden hacer realidad", publicó el astro brasileño vía Instagram. En las fotografías se aprecia un jet privado Dassault Falcon 900 LX, cuyo precio supera los 46 millones de dólares. A ello se suma un helicóptero Airbus H145, con un valor aproximado de 9 millones de dólares.

Una de las piezas que más captó la atención fue una réplica del Batimóvil, utilizado en la película “Batman: El Caballero de la Noche” (2008). Este vehículo posee 500 caballos de fuerza, fue exhibido en el Museo del Auto de los Sueños de San Roque y está valorizado en cerca de 1,4 millones de dólares.

Neymar renueva con Santos FC por una temporada más

En cuanto a lo deportivo, el delantero brasileño renovó recientemente su contrato con Santos hasta diciembre de 2026, fortaleciendo su vínculo con el club donde comenzó su carrera profesional y manteniendo latente la opción de disputar el Mundial 2026.