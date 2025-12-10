Hernán Barcos ya se ha reunido con el presidente de FC Cajamarca. Foto: composición LR/Alianza Lima

En una decisión que ha sacudido al fútbol peruano, el delantero Hernán Barcos dejará Alianza Lima tras cinco años vistiendo los colores blanquiazules y se encamina hacia un inesperado e interesante nuevo rol en FC Cajamarca. Más allá de continuar su carrera en la cancha, el 'Pirata' asumiría funciones de planificación deportiva en el club cajamarquino.

La salida de Barcos de Alianza se oficializó a fines de noviembre de este año, luego de una reunión entre el delantero y la gerencia deportiva del club. A pesar de sus 14 goles y 5 asistencias durante la temporada, la directiva decidió no renovarle contrato porque no entraba en los planes del club para el 2026.

Hernán Barcos podría ser gerente deportivo en FC Cajamarca

Tras varias posibilidades, incluso negociaciones con otro club, finalmente apareció FC Cajamarca como destino definitivo para Barcos. El club, recién ascendido a la Liga 1 2026, le habría ofrecido no solo un contrato atractivo, sino también un plan para involucrarlo en decisiones deportivas.

Así lo informó el periodista Carlos Benavente en sus redes sociales: "Lo de Hernán Barcos a FC Cajamarca no solo apuntaría a que sea el ‘9’ del equipo recién ascendido a la Liga1 en 2026. La idea es que el ‘Pirata’ también asuma un rol en la planificación deportiva y, de alguna manera, inicie su camino como gerente deportivo".

La propuesta al 'Pirata' contempla que asuma funciones de gerente deportivo, combinando su rol de jugador con responsabilidades de planificación y gestión. Con ello, FC Cajamarca busca beneficiarse de su experiencia dentro de un proyecto ambicioso.

¿Cómo le fue a Hernán Barcos en Alianza Lima?

El paso de Hernán Barcos por Alianza Lima dejó cifras destacadas. Pese a sus 41 años, el ‘Pirata’ mantuvo una notable regularidad, superando siempre la barrera de los 10 goles por temporada.

Durante las cinco campañas que defendió la camiseta blanquiazul, el delantero acumuló 77 tantos en 185 partidos disputados entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.