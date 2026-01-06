HOYSuscripcion LR Focus

Felipe Chávez anotó su primer gol con Bayern Múnich: volante peruano también asistió y fue la figura en el 5-0 de su equipo

Durante un amistoso, Felipe Chávez anotó su primer gol con el conjunto alemán, mostrándose una vez más ante el cuerpo técnico en busca de un cupo para integrarse al primer equipo.

Felipe Chávez participe en el 5-0 de Bayern Múnich frente a Salzburgo. Foto: vía X
Felipe Chávez participe en el 5-0 de Bayern Múnich frente a Salzburgo. Foto: vía X

Felipe Chávez sigue dando de qué hablar en Bayern Múnich. El peruano fue partícipe del 5-0 del equipo bávaro contra el Salzburgo, en un amistoso oficial. El jugador de la selección peruana ingresó al minuto 46 en reemplazo del portugués Raphael Guerreiro. Durante el desarrollo del encuentro, Chávez empezó dando una asistencia a la figura del conjunto alemán, Lennart Karl, a los 71 minutos.

Después, al minuto 75, el peruano logró convertir su primer gol con el Bayern, esto tras un gran desborde con Karl, con quien estuvo formando una gran sociedad durante el desarrollo del compromiso. Este gol ha ilusionado a los hinchas peruanos, quienes esperan verlo próximamente anotando con la Bicolor.

PUEDES VER: Jeriel De Santis no pudo sumarse a la pretemporada de Melgar por suspensión de vuelos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

lr.pe

Felipe Chávez marca su primer gol con Bayern Múnich

Tras una buena combinación de pases, el balón llegó a los pies del alemán Karl, quien no dudó en levantar la vista y esperar a que Chávez ingresara al área para lanzar un pase rasante que terminó dentro de los tres palos.

PUEDES VER: Facundo Morando, DT de Alianza Lima, condena amenazas que reciben voleibolistas: "Es necesario hacer algo"

lr.pe

¿Cómo ha sido el desarrollo de la carrera de Felipe Chávez?

Luego de destacar en el Sudamericano Sub-17 de 2023 con la ‘Bicolor’, el mediocampista nacido en Aichach (2007) optó por representar de manera definitiva al Perú, dejando de lado a Alemania. Entre 2024 y 2025, su progresión en el Bayern Múnich II fue acelerada, logrando firmar su primer contrato profesional y debutar en la UEFA Youth League con un doblete frente al Chelsea en septiembre de 2025.

