Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima, pero hay dos clubes de la capital que buscan sus servicios

En La Victoria poco o nada se habla del partido que Alianza Lima sostendrá este martes ante Sporting Cristal por la semifinal ida de los “Play-offs” de la Liga 1 en el Estadio Nacional (8:00 p.m.).

Toda la atención se la ha llevado el atacante argentino Hernán Barcos, quien no continuará con los íntimos luego de cinco temporadas, donde logró consolidarse como el máximo goleador histórico extranjero del club con 76 goles y 21 asistencias (61 tantos en Liga 1, 7 en Copa Libertadores, 1 en Copa Sudamericana y 1 en Copa Bicentenario). Además, fue bicampeón de la Liga 1 en las temporadas 2021 y 2022 e incluso fue pieza clave a nivel internacional.

Con 41 años, el “Pirata” es un referente del fútbol gracias a su amplia trayectoria y hay dos clubes de la capital que han preguntado por sus servicios para la próxima temporada.

Tanto Sport Boys como Sporting Cristal han consultado por la situación de Barcos, quien no ve con malos ojos jugar su última temporada en Lima y trabajar a la par con algunos negocios que maneja.

Eso sí, el conjunto “Rosado” está un pie por encima y ve con buenos ojos la inclusión de un atacante que nunca estuvo envuelto en polémicas y que además será un claro ejemplo para los más jóvenes.

Pero desde el extranjero también le han puesto la puntería. El Albion Football Club, equipo que acaba de ascender a la primera división del fútbol uruguayo, se ha contactado con el “Pirata”.

Navarro confirma salida

El director deportivo aliancista, Franco Navarro, habló sobre el presente de Barcos y confirmó que el atacante ya no continuará para el 2026.

“Ayer tuvimos una reunión con Hernán pedida expresamente por él. Quería tener un panorama con respecto a su futuro. En esta reunión le comentamos que no contamos con él para esta temporada 2026. Son decisiones que uno tiene que hacerlas no con el corazón, sino de manera deportiva”, dijo Navarro, para el programa “Hablemos de Max”.

Barcos mantiene silencio

Hernán Barcos vive sus últimas horas en Matute y ayer luego de las prácticas en el complejo Esther Grande Bentín de Lurín no dudó en señalar que, por respeto al club y al hincha de Alianza, no hablará sobre este tema mientras esté sentado en su vehículo.

“Por respeto al club y al hincha de Alianza, cuando estemos en un lugar organizado hablaremos. No voy a hablar de mi salida sentado en mi carro. Cuando sea una cosa seria y tranquila, hablamos”, fueron las palabras del “Pirata”.