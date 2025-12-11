HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Hernán Barcos dedica un último mensaje a hinchas de Alianza Lima tras confirmarse su salida: “Seguramente es lo mejor para todos”

"Se ganaron una familia aliancista", fueron parte de las emotivas palabras del argentino, quien se dirigió a los hinchas y no dudó en agradecerles por todas las muestras de cariño que recibió durante estos cinco años en el club.

Hernán Barcos llegó a Alianza Lima en el 2021. Foto: composición LR/ Instagram
Hernán Barcos dedicó un último mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras confirmarse su salida de la institución victoriana. A través de redes sociales, el argentino realizó este gesto de agradecimiento por todas las cosas positivas que los seguidores del club han hecho por él. En sus palabras, el ‘Pirata’ destacó los cinco años vividos. Sin embargo, reconoció que esta semana ha sido una de las más difíciles que ha pasado junto a su familia.

No obstante, también resaltó que seguramente esta decisión de apartarlo del plantel sea lo mejor para todos. Además, no dudó en reconocer que, a pesar de toda esta situación, él y su familia seguirán siendo hinchas de corazón del conjunto blanquiazul.

¿Qué dijo Hernán Barcos tras confirmarse su salida de Alianza Lima?

"Hola a todos, a mi querido pueblo blanquiazul, acá estoy para despedirme de una manera simple, tranquila, como fue mi llegada, creo que vivimos 5 años. Muy lindo, juntos vivimos cosas espectaculares, emociones, tristezas, pero sobre todo tuvimos mucho cariño, mucho respeto y nos ganamos esa admiración mutua. Me quedo con todo eso, con estas últimas semanas del gran cariño del gran soporte que me brindaron. La verdad que me voy, me voy feliz de Alianza. Y agradezco a todos ustedes que durante estos 5 años me llenaron, se ganaron una familia aliancista, por eso hemos sufrido tanto esta semana junto a mi familia, que cuesta", empezó diciendo el delantero.

"Seguramente es lo mejor para todos. Deseo que tengan una gran Navidad, un gran año nuevo y el 2026, que sea mucho mejor de lo que fueron estos años. Acá tendrán una familia de aliancistas más. Un abrazo grande a todos y al pueblo blanquiazul estará siempre en mi corazón", complementó el jugador de 41 años.

Alianza Lima anuncia despedida de Hernán Barcos

En el video se puede observar goles, mejores momentos y declaraciones que dio en su momento en el club. "Hoy nos despedimos agradeciendo todo lo que nos diste. Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul", se puede leer en el post vía X.

Datos de Hernán Barcos en Alianza Lima

Hernán Barcos dejó una huella destacada durante su paso por Alianza Lima. A sus 41 años, el ‘Pirata’ mantuvo una notable regularidad, superando los 10 goles en cada temporada.

En total, durante las cinco campañas con la camiseta blanquiazul, el delantero acumuló 77 goles en 185 partidos entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

