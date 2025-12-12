HOYSuscripcion LR Focus

Pol Deportes sigue dejando huella en España: narró mítico gol de Lionel Messi para LaLiga

El joven relator peruano, que estuvo en Europa cubriendo la Champions League, fue invitado por Laliga de España para narrar uno de los tantos más recordados de la carrera del argentino.

Lionel Messi es considerado una leyenda en el FC Barcelona. Foto: composición LR/LaLiga/SkySports
La travesía de Pol Deportes en España dejó muchos momentos emotivos. Más allá de la cobertura que realizó del partido entre Manchester City y Real Madrid por la Champions League, el joven relator andahuaylino se presentó en algunos programas y sorprendió con unas declaraciones que realizó sobre el argentino Lionel Messi.

Antes de regresar a territorio peruano, Cliver Huamán fue invitado por la organización de LaLiga de España a sus instalaciones y tuvo la oportunidad de relatar uno de los goles más recordados de la carrera de la estrella del Inter Miami.

Pol Deportes narra gol de Lionel Messi para LaLiga

A través de sus redes sociales, la cuenta oficial del torneo español publicó un video en el que se aprecia a Pol Deportes narrando un gol de Lionel Messi contra Athletic Bilbao en el año 2014. En aquel momento, el astro argentino vestía la camiseta del FC Barcelona.

Pol Deportes y su deseo de conocer a Lionel Messi

Luego de narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro, la historia de Pol Deportes traspasó fronteras y desde diversas partes del mundo lo buscaron para conocer su historia. Hace algunos días, el joven de 15 años tuvo una conversación con el famoso streamer argentino 'La Cobra'.

Durante un pasaje de la conversación, Cliver le pidió al creador de contenidos que le cumpla el sueño de conocer a Lionel Messi. “Cobri, hermano, quiero que me cumplas un sueño. Quiero conocer al mejor jugador del mundo y yo sé que tú sabes quién es”, mencionó a modo de intriga.

La respuesta del streamer no se hizo esperar y, para sorpresas de sus seguidores, no descartó que este encuentro pueda darse en el futuro. "De casualidad en el fondo de mi stream se ve a ese jugador? (...) ¿O sea, Pol Deportes quiere conocer a Lionel Messi? Yo creo que puede darse", contestó.

