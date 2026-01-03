HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro     EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro     EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro     
Temblor de magnitud 4,5 se registró en Ica     Temblor de magnitud 4,5 se registró en Ica     Temblor de magnitud 4,5 se registró en Ica     
Deportes

Perú vs Qatar EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el debut del equipo de Paolo Guerrero en la Kings World Cup Nations?

Paolo Guerrero y el streamer ElZeein comandará la aventura de la selección peruana en la Kings World Cup 2026. Conoce todos los detalles del debut de la Bicolor.

Perú jugará ante Catar desde las 3.00 p. m. Foto: composición LR/Omar Neyra
Perú vs Qatar se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 4 de enero por la fecha 1 de la Kings World Cup 2026. El partido del equipo de Paolo Guerrero arrancará a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y se llevará a cabo en Brasil. La transmisión estará a cargo de Disney Plus Premium en nuestro país y DAZN en el resto de regiones. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto.

La Bicolor estará liderada por el 'Depredador' y el streamer ElZeein. Asimismo, a ras de cancha estará José Eugenio 'Cheche' Hernández como entrenador. El equipo peruano tuvo un inconveniente antes de partir después de que 4 jugadores renunciaron a jugar tras pedir más dinero.

PUEDES VER: Perú en la Kings World Cup Nations 2026: rivales y jugadores del equipo presidido por Paolo Guerrero

Perú vs Qatar: ficha del partido

PartidoPerú vs Qatar
¿Cuándo?Domingo 4 de enero del 2026
¿A qué hora?3.00 p. m. (hora peruana)
¿En qué canal?Disney Plus Premium y DAZN
¿Dónde?Brasil

¿A qué hora juega Perú vs Qatar?

En suelo peruano, el compromiso entre Perú vs Qatar por la fecha 1 de la Kings World Cup 2026 iniciará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 2.00 p.m.
  • Colombia, Ecuador y Perú: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Perú vs Qatar?

En Perú y en el resto de Latinoamérica, la Kings World Cup Nations 2026 podrá verse a través del plan Premium del servicio de streaming Disney Plus, mientras que en otras regiones del mundo la competencia se transmitirá de manera gratuita por DAZN.

Lista de convocados de Perú para la Kings World Cup 2026

Es importante mencionar que los 4 jugadores que dejaron la nómina de la selección peruana fueron Eder Pérez, Junior Ulloa, Juan Saravia y Jordi Rivera.

  • Arqueros: Erick Ramírez, Percy Valverde
  • Defensas: Luis Saravia, Yovanny Portilla
  • Mediocampistas: Bruno Agnello, Iban Gálvez, Jesús Honores, Juan Carlos Pérez, Kevin Gutiérrez, Riber Sánchez
  • Delanteros: Giovani Asencio, Jorge Sevilla, Luis Fidel Vivas.

Fixture de Perú en la Kings World Cup 2026

  • Fecha 1: Qatar vs Perú | domingo 4 de enero | 3.00 p. m.
  • Fecha 2: España vs Perú | martes 6 de enero | 5.00 p. m.
  • Fecha 3: Brasil vs Perú | sábado 10 de enero | hora por confirmar.
