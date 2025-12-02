El éxodo masivo de futbolistas sudamericanos a ligas europeas en uno de los temas que más debate generó en los últimos tiempos. Uno de los puntos que más se discute gira en torno a las metodologías que se aplican en esta parte del continente para formar a los jugadores. Ricardo Gareca, extécnico de la selección peruana, es uno de los que, en reiteradas ocasiones, mencionó que los países de Conmebol no deben renunciar a su esencia.

En un reciente entrevista, el popular 'Tigre' indicó que varios futbolistas presentas deficiencias en la parte técnica; en ese sentido, recordó el trabajo que implementó durante su etapa en la Bicolor para mejor este aspecto.

Ricardo Gareca recordó su paso por Perú al criticar el fútbol sudamericano

"Yo trabajaba en la selección de Perú estos detalles que eran fundamentales en determinados momentos del partido (...). Hoy en día, agarrás y te ponés a ver el mejor fútbol de Europa, y cometen cada imprudencia. Cada error que es formativo", manifestó ante la sorpresa del periodista Alejandro Fantino, quien se animó a refutar.

"¿Ponías a un profesional de la selección de Perú, que todos estos tipos juegan en Europa, a hacer técnica como un 'pibe' de 8 años?", fue la consulta del comunicador al estratega de 67 años.

Ricaro Gareca comentó sobre las deficiencias técnicas presentes en los jugadores peruanos. Además, señaló que desde hace tiempo se intenta imitar un modelo como el del Barcelona.

"Lo que pasa es que en el caso de Perú, y aun con todos los 'monstruos' que hay en el mundo, hay muchas deficiencias de este tipo. Los chicos juegan como los grandes. Desde hace más de 2 décadas los juveniles quisieron jugar parecido al Barcelona, al chico lo hacen jugar a 2 toques. Han priorizado una metodología de trabajo. En esto no significa que estén de acuerdo conmigo, es una mirada que yo tengo del fútbol sudamericano", contestó el estratega.

Ricardo Gareca pide que el fútbol sudamericano vuelva a su esencia

El exentrenador de Perú y Chile fue claro al sostener que los países de Sudamérica deben volver su esencia (habilidad) para poder competir con el poderío económico del los clubes europeos.

"Nosotros, los Sudamericanos, tenemos que volver a la fuente: la habilidad, el talento. El fútbol argentino es muy dinámico, agresivo, pero eso no va a cambiar si le agregamos lo que más sabemos nosotros (talento). En el Mundial de Clubes uno veía que el europeo era el que mantenía la habilidad y tiene los jugadores desequilibrantes. Ellos se compran los mejores jugadores, sí; pero si nosotros volvemos a la metodología que siempre tuvimos, que es incentivar la habilidad... El uruguayo, el argentino, el peruano, el brasileño tiene habilidad. El sudamericano es muy talentoso, pero si lo haces jugar a 2 toques, la metodología se impone al talento", concluyó.