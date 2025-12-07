'Pol Deportes' recibió emotivo mensaje de piloto antes de ir a España para narrar un partido de la Champions League | Foto: composición LR

'Pol Deportes' recibió emotivo mensaje de piloto antes de ir a España para narrar un partido de la Champions League | Foto: composición LR

'Pol Deportes' está por cumplir uno de sus más grandes sueños. Tras volverse viral en TikTok por narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro cercano al Estadio Monumental, el joven originario de Andahuaylas llegó a España para relatar el partido de la Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City.

Junto al conductor de 'Arriba mi gente', Santi Lesmes, su padre y su hermano mayor, Cliver Huamán viajó hasta el continente europeo para la transmisión de este encuentro. Al abordar el avión, no imaginó que el piloto y capitán del vuelo dirigiría unas palabras emotivas hacia ‘Pol Deportes’.

Piloto dedica emotivo mensaje a Pol Deportes antes de partir a España para narrar la Champions League

Mediante las historias de su cuenta de Instagram, Santi Lesmes compartió el emotivo mensaje que el capitán del vuelo dedicó a 'Pol Deportes' tras abordar el avión que lo llevaría rumbo a España a cumplir su más grande sueño: narrar un partido de la Champions League.

"Señores pasajeros, queremos contarles que hoy viajamos con un invitado muy especial. Nos acompaña 'Pol Deportes', un joven narrador peruano cuya pasión lo llevó desde Andahuaylas a narrar la final de la Copa Libertadores en un cerro de Lima y cuyo talento lo ha llevado ahora hasta Europa. Él viaja hoy para cumplir un nuevo sueño: relatar un partido de la Champions League", señaló.

Ante este gesto, los pasajeros no dudaron en aplaudir y felicitar al joven peruano, quien se mostró impactado tras recibir el mensaje en el vuelo. "Bravo", "Felicitaciones", "Buena 'Pol'", "Eres un orgullo para todos", son algunas de las palabras de aliento que se le escucha.