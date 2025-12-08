Canal confirmado de Real Madrid contra Manchester City por la fecha 6 de la Champions League

Real Madrid y Manchester City jugaron entre sí por Champions League en febrero de este año. Foto: AFP

Este miércoles 10 de diciembre, Real Madrid y Manchester City sostendrán uno de los partidos más esperados en el marco de la sexta fecha de la Champions League 2025-26. El equipo merengue recibirá al cuadro ciudadano en el estadio Santiago Bernabéu, un duelo que los dirigidos por Xabi Alonso deberán aprovechar para mejorar su estado de ánimo actual.

Si bien en el certamen UEFA el cuadro madridista marcha en buena posición (quinto con 12 puntos), viene de un paso irregular en LaLiga, pues de sus últimos tres encuentros ganó una vez, empató otra y perdió la restante. El elenco comandado por 'Pep' Guardiola (noveno con 10 puntos) está con la motivación al tope producto de sus tres victorias al hilo en la Premier League, por lo cual no será un rival fácil.

¿Qué canal transmitirá Real Madrid contra Manchester City?

En Perú y la mayoría de países de Sudamérica, el partido de Real Madrid contra Manchester City se podrá ver por la señal del canal ESPN.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Brasil: TNT Sports, HBO Max

Chile: ESPN Premium

Colombia: ESPN

Costa Rica: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Fox One

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: DAZN

España: M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar.

Horarios de Real Madrid contra Manchester City

Dependiendo de la región en la que te ubiques, deberás sintonizar el juego según la siguiente guía de horarios. En Perú, la acción empezará desde las 3.00 p. m.

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET), 12.00 p. m. (PT)

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid contra Manchester City por internet?

Si quieres seguir la cobertura en línea de este cotejo, suscríbete al Plan Premium de la plataforma de streaming Disney Plus, desde la cual podrás disfrutar de todos los juegos del torneo.

Pronóstico de Real Madrid contra Manchester City