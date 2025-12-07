Alianza Lima cierra una temporada para el olvido, tras la dura eliminación ante Sporting Cristal por los Playoffs de la Liga 1. El equipo de Néstor Gorosito sorprendió en Copa Sudamericana, pero no pudo recuperar su mejor versión y cierra el año sin la posibilidad de conseguir el 'Perú 2' en Copa Libertadores. Nadie se salva, aunque Hernán Barcos fue uno de los más queridos por los hinchas aliancistas.

El 'Pirata' anotó de penal y dejó todo en la cancha. Sin embargo, no pudo evitar la remontada de Sporting Cristal y el error de Sergio Peña en los últimos minutos del segundo tiempo. La salida de Barcos dejará huella en el corazón de los blanquiazules. Una triste despedida en Matute.

Hernán Barcos recibió el cariño de los hinchas de Alianza Lima en su salida de Matute

No fue la despedida que soñó, pero le tocó así. El histórico '9' de Alianza Lima jugó un buen partido, aunque no pudo evitar la eliminación ante Sporting Cristal. El penal lo pateó bien y dejó la piel en el campo. El ‘Pirata’ firmó autógrafos, se tomó fotos, pero evitó dar declaraciones. "No puedo hablar", aclaró Barcos en el programa Fútbol en América.

Néstor Gorosito no seguirá siendo DT de Alianza Lima tras perder ante Sporting Cristal

La información la adelantó el periodista Gerson Cuba. Mediante sus redes sociales, informó que Alianza Lima cortó su camino con Néstor Gorosito. Recordemos que, en el mes de setiembre, el argentino había renovado su contrato por una temporada más.

Se espera que en las próximas horas el club íntimo emita un comunicado para llevar calma a su afición, que termina un año marcado por la irregularidad en los resultados. A esto se suma el malestar provocado por la salida de Hernán Barcos.

¿Cuándo juega Sporting Cristal contra Cusco FC?

El primer encuentro de la final de los playoffs de la Liga 1 2025 entre Sporting Cristal y Cusco FC se jugará este miércoles 10 de diciembre desde las 8.00 p. m., mientras que el partido de vuelta está programado para el domingo 14 de diciembre. La ida se disputará en el Estadio Nacional y la revancha en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.