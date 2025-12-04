HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

“Barcos zurdo es más que ese brasileño”: Carlos Galván no perdonó a Felipe Vizeu por caerse y fallar gol ante Alianza Lima

El goleador brasileño fue blanco de la mayoría de cuestionamientos por la acción que falló frente al arquero de Alianza Lima en la ida de los playoffs de la Liga 1 2025.

Felipe Vizeu llegó a Sporting Cristal a mediados del 2025. Foto: composición LR/Giancarlo Ávila/A Presión
Felipe Vizeu llegó a Sporting Cristal a mediados del 2025. Foto: composición LR/Giancarlo Ávila/A Presión

El empate entre Alianza Lima y Sporting Cristal generó diversas reacciones. Luego de disputarse la primera semifinal de los playoffs para ser Perú 2, uno de los futbolistas más cuestionados fue el delantero Felipe Vizeu, quien se falló un gol de manera increíble frente al arquero Guillermo Viscarra en el Nacional.

Carlos Galván, exdefensor de Universitario de Deportes, no fue ajeno a esta situación y apuntó contra el atacante brasileño de 28 años. El exjugador argentino no dudó en compararlo con Hernán Barcos, autor de la agónica igualdad de los blanquiazules.

Carlos Galván apunta contra Felipe Vizeu y lo compara con Hernán Barcos

Durante el análisis que se realizó en la mesa del programa 'A Presión', Galván no dudó en elogiar el accionar de Hernán Barcos; en ese sentido, hizo referencia a su gol con pierna zurda y, además, señaló que se encuentra por delante de Felipe Vizeu.

"¿Cómo no lo van a poner? Barcos zurdo es más que el brasileño, solamente pegándole con la izquierda es más que el brasileño ese (Vizeu). Malísimo", apuntó el exzaguero y cuestionó que Néstor Gorosito tenga en la banca al 'Pirata'.

PUEDES VER: 'Pol Deportes' llegará a la Champions League: joven narrador estará en el partido entre Real Madrid vs Manchester City

¿Qué dijo Felipe Vizeu tras fallar gol ante Alianza Lima?

Al finalizar el compromiso, el goleador rimense indicó que no controló bien el balón cuando quedó mano a mano con el portero de Alianza Lima. Asimismo, comentó que la cancha se encontraba en mal estado.

"No controlé bien. Estaba solo ahí. Un delantero tiene que estar frío, yo estaba, pero pasó que la cancha estaba mal, pero eso no es disculpa. Estoy seguro de que podía hacer los goles, pero pasó que no convertí", manifestó para las cámaras de Ovación.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal?

El segundo partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, que definirá al rival de Cusco FC en los playoffs de la Liga 1, tendrá lugar este sábado 6 de diciembre en Matute.

