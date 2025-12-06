HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fútbol Peruano

Mr. Peet confunde a Guillermo Viscarra en plena tanda de penales entre Alianza Lima y Sporting Cristal: "Martín Vizcarra"

Durante la tensa definición desde los 12 pasos, el relator no se percató que dijo el nombre del expresidente del Perú en lugar del actual portero de Alianza Lima.

Mr. Peet confundió a Guillermo Viscarra por Martín Vizcarra. Foto: composición LR
Mr. Peet confundió a Guillermo Viscarra por Martín Vizcarra. Foto: composición LR

Alianza Lima no pudo en Matute y cayó 5-4 en penales ante Sporting Cristal por la ida de los playoffs de la Liga 1 2025. El partido fue intenso desde el primer minuto y todo hacía indicar que los blanquiazules se llevaban el triunfo. Sin embargo, el agónico gol de Martín Távara permitió que todo se defina desde los doce pasos. En esta instancia sucedió un hecho anecdótico después de que Mr. Peet confundió el nombre de Guillermo Viscarra por el de Martín Vizcarra.

La escena ocurrió en el penal que tuvo que ejecutar Cristian Benavente para Sporting Cristal. El 'Chaval' anotó y cuando Peter Arévalo quiso referirse al portero íntimo, no se percató que dijo el nombre del expresidente del Perú.

PUEDES VER: Yoshimar Yotún perdió los papeles con Jesús Castillo: Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y hasta el árbitro tuvieron que calmarlo

lr.pe

Mr. Peet confunde a Guillermo Viscarra con Martín Vizcarra

"Gol de Sporting Cristal. Cristian Benavente engaña a Martín Vizcarra. Cristal 2, Alianza Lima 1", fue lo que dijo Mr. Peet durante su relato. Este momento no pasó desapercibido por los hinchas, quienes tuvieron diversas reacciones en redes sociales.

PUEDES VER: Fabio Gruber responde a Reimond Manco tras pedir que vuelva a ser convocado a la selección peruana: No es el final del camino

lr.pe

Alianza Lima será Perú 4 tras caer en penales ante Sporting Cristal

Después de caer en su casa, Alianza Lima quedó condenado a ser Perú 4 en la Copa Libertadores. Esto quiere decir que tendrá que jugar fases previas para alcanzar los grupos de la próxima edición del certamen continental.

Por su parte, Sporting Cristal irá a la final de los playoffs de la Liga 1 2025. En esta instancia, jugará ante Cusco FC a doble partido. El primer enfrentamiento será en el Nacional y la llave se cerrará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Notas relacionadas
Alianza Lima perdió por penales ante Sporting Cristal y será Perú 4 en la Copa Libertadores

Alianza Lima perdió por penales ante Sporting Cristal y será Perú 4 en la Copa Libertadores

LEER MÁS
Sporting Cristal - Cusco FC: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final por los playoffs de la Liga 1 2025

Sporting Cristal - Cusco FC: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final por los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Yoshimar Yotún perdió los papeles con Jesús Castillo: Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y hasta el árbitro tuvieron que calmarlo

Yoshimar Yotún perdió los papeles con Jesús Castillo: Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y hasta el árbitro tuvieron que calmarlo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Yoshimar Yotún perdió los papeles con Jesús Castillo: Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y hasta el árbitro tuvieron que calmarlo

Yoshimar Yotún perdió los papeles con Jesús Castillo: Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y hasta el árbitro tuvieron que calmarlo

LEER MÁS
Sporting Cristal - Cusco FC: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final por los playoffs de la Liga 1 2025

Sporting Cristal - Cusco FC: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final por los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS
'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

LEER MÁS
¿Qué pasa si Alianza Lima empata frente a Sporting Cristal?: así se define al rival de Cusco FC en la final de los playoffs de la Liga 1

¿Qué pasa si Alianza Lima empata frente a Sporting Cristal?: así se define al rival de Cusco FC en la final de los playoffs de la Liga 1

LEER MÁS
Alianza Lima aplastó 9-1 a Universitario en final del Torneo Federación 2025 y repitió la mayor goleada en la historia de los clásicos

Alianza Lima aplastó 9-1 a Universitario en final del Torneo Federación 2025 y repitió la mayor goleada en la historia de los clásicos

LEER MÁS
'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿A qué hora juega Perú vs Venezuela EN VIVO por la final de vóley femenino en los Juegos Bolivarianos?

Cada día asesinan a 5 personas a nivel nacional: expertos advierten que gobierno de José Jerí no podrá acabar con la criminalidad en 6 meses

De la mano de Martín Távara, Sporting Cristal venció a Alianza Lima y sueña con la fase de grupos de la Libertadores

Fútbol Peruano

Sporting Cristal - Cusco FC: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final por los playoffs de la Liga 1 2025

Yoshimar Yotún perdió los papeles con Jesús Castillo: Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y hasta el árbitro tuvieron que calmarlo

Alianza Lima aplastó 9-1 a Universitario en final del Torneo Federación 2025 y repitió la mayor goleada en la historia de los clásicos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Los 110 condecorados por López Aliaga: la cuarta parte son polémicos personajes y militantes de Renovación Popular

TC declara infundadas demandas contra Ley que prescribe delitos de lesa humanidad y pone en riesgo que jueces puedan inaplicarla

María Teresa Cabrera es la nueva presidenta de la Junta Nacional de Justicia para el 2026-2027 en reemplazo de Gino Ríos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025