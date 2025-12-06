Alianza Lima no pudo en Matute y cayó 5-4 en penales ante Sporting Cristal por la ida de los playoffs de la Liga 1 2025. El partido fue intenso desde el primer minuto y todo hacía indicar que los blanquiazules se llevaban el triunfo. Sin embargo, el agónico gol de Martín Távara permitió que todo se defina desde los doce pasos. En esta instancia sucedió un hecho anecdótico después de que Mr. Peet confundió el nombre de Guillermo Viscarra por el de Martín Vizcarra.

La escena ocurrió en el penal que tuvo que ejecutar Cristian Benavente para Sporting Cristal. El 'Chaval' anotó y cuando Peter Arévalo quiso referirse al portero íntimo, no se percató que dijo el nombre del expresidente del Perú.

Mr. Peet confunde a Guillermo Viscarra con Martín Vizcarra

"Gol de Sporting Cristal. Cristian Benavente engaña a Martín Vizcarra. Cristal 2, Alianza Lima 1", fue lo que dijo Mr. Peet durante su relato. Este momento no pasó desapercibido por los hinchas, quienes tuvieron diversas reacciones en redes sociales.

Alianza Lima será Perú 4 tras caer en penales ante Sporting Cristal

Después de caer en su casa, Alianza Lima quedó condenado a ser Perú 4 en la Copa Libertadores. Esto quiere decir que tendrá que jugar fases previas para alcanzar los grupos de la próxima edición del certamen continental.

Por su parte, Sporting Cristal irá a la final de los playoffs de la Liga 1 2025. En esta instancia, jugará ante Cusco FC a doble partido. El primer enfrentamiento será en el Nacional y la llave se cerrará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.