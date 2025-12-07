Canal de TV para ver partidos de Alianza Lima gratis en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima clasificó al Mundial de Clubes de Vóley tras lograr en subcampeonato en el Sudamericano. Foto: composición LR/Alianza Lima

Alianza Lima clasificó al Mundial de Clubes de Vóley tras lograr en subcampeonato en el Sudamericano. Foto: composición LR/Alianza Lima

Alianza Lima ya se encuentran en territorio brasileño preparándose para su histórica participación en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. La expectativa entre los aficionados blanquiazules es muy grande, pues las dirigidas por Facundo Morando se convertirán en el primer equipo peruano que dispute este certamen.

Para tranquilidad del pueblo victoriano, los partidos de su equipo se podrán seguir de forma gratuita a través de señal abierta. Su debut en la competición será contra el local Osasco São Cristóvão Saúde este martes 9 de diciembre.

Canal de TV para ver a Alianza Lima en Mundial de Clubes de Vóley 2025

En territorio peruano, los partidos de Alianza Lima en Mundial de Clubes 2025 se podrán ver a través de la señal de Latina TV (canal 2 y 702 HD). Por otra parte, en suelo brasileño se sintonizará vía SporTV 2.

DirecTV: canal 192 (SD/HD) y 1192 (HD)

Movistar TV: canal 2 (SD), 102 (SD), 502 y 802 (HD)

Claro TV: canal 2 (SD) y 502 (HD)

Star Globalcom: canal 11.

¿Dónde ver partidos de Alianza en Mundial de Clubes de Vóley online gratis?

Si quieres seguir todos los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Vóley por internet, puedes hacer a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes, donde encontrarás en punto a punto y todas las incidencias. Además, Volleyball World transmitirá en todo el mundo a través de su plataforma VBTV.

¿Cuándo debuta Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley?

La primera fecha del Mundial de Clubes de Vóley 2025 tendrá lugar el martes 9 de diciembre. Por el grupo A, Alianza Lima jugará contra Osasco de Brasil.

Grupo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes Vóley

En la zona de Alianza Lima se encuentran el Osasco (campeón de Brasil) y el poderoso Zhetysu VC de Kazajistán (vigente campeón de Asia).

Alianza Lima (Perú)

Osasco São Cristóvão Saúde (Brasil)

Savino Del Bene Scandicci (Italia)

Zhetysu VC (Kazajistán).

Rivales de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley. Foto: Alianza Lima

Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley