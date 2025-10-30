Darwin Machis ilusiona a la hinchada de Alianza Lima al subir foto con Sergio Peña

Hace unos días surgió el rumor de que Alianza Lima tendría en la mira al venezolano Darwin Machís, jugador de 32 años que actualmente milita en el Unión Central de Venezuela. La mayor parte de su carrera la desarrolló en distintos clubes de España, por lo que un futbolista de su nivel genera ilusión entre los hinchas blanquiazules.

Sin embargo, uno de los posibles factores que podrían convencer al jugador de la Vinotinto para sumarse al club victoriano es Sergio Peña, con quien compartió vestuario en el Granada CF durante la temporada 2017-2018. Hace unas horas, Machís publicó una fotografía junto al volante de Alianza Lima, lo que volvió a encender la ilusión entre los seguidores del equipo.

Darwin Machís enciende las redes sociales con foto junto a Sergio Peña

Foto de Peña y Machís juntos. Foto: captura de IG

A través de Instagram, el extremo izquierdo publicó una foto junto al jugador íntimo, acompañada de los emojis de dos puños chocando. Las reacciones de los hinchas no se hicieron esperar, y varios usuarios viralizaron la imagen en otras redes sociales, expresando su deseo de verlo vistiendo la camiseta de Alianza Lima en la próxima temporada.

¿Cómo se conocen Sergio Peña y Darwin Marchís?

Fue durante las temporadas 2017 y 2018 cuando el peruano y el venezolano coincidieron en el Granada CF. En aquel entonces, Machís tuvo que nacionalizarse español para que el club rojiblanco pudiera incorporar a Sergio Peña sin infringir ningún reglamento.

Equipos donde ha jugado Darwin Machís