HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Lo mejor de 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Lo mejor de 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Lo mejor de 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Lo mejor de 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Deportes

Darwin Machís mantiene negociaciones avanzadas para convertirse en refuerzo flamante de Alianza Lima

El atacante de 32 años, que jugó en LaLiga española y tuvo participaciones con la selección venezolana, se encontraría muy cerca de llegar a Matute.

Darwin Machís estaría cerca de llegar a Alianza Lima. Foto: composición LR/Darwin Machís
Darwin Machís estaría cerca de llegar a Alianza Lima. Foto: composición LR/Darwin Machís

Alianza Lima ya piensa en lo que será la próxima temporada en la Liga 1, pues en las últimas semanas surgió el rumor de que Darwin Machís, actual jugador de la Universidad Central de Venezuela, estaría cada vez más cerca de llegar a Matute. Según información difundida por el programa 'Vamos al VAR', la institución blanquiazul y el atacante venezolano mantienen negociaciones que estarían bastante avanzadas.

El jugador de 32 años militó hasta la última temporada en el Valladolid de la liga española y también representó a la Vinotinto durante las recientes Eliminatorias Sudamericanas.

PUEDES VER: Alianza Lima: Poder Judicial suspende multa de S/ 2.4 millones de soles por apagón en la final de 2023

lr.pe

¿Darwin Machís llegará a Alianza Lima?

Darwin Machís había estado en la mira de Alianza Lima durante varias semanas. No obstante, según lo informado por el periodista Kevin Pacheco, las conversaciones con el atacante venezolano ya se encuentran en una fase avanzada y solo faltan algunos detalles para que pueda hacerse oficial su incorporación.

"Darwin Machís tiene negociaciones avanzadas para ser refuerzo de Alianza Lima. Futbolista de 32 años, jugó hasta la temporada anterior en el fútbol español. Su último club fue la UCV de su país. Disputó con Venezuela la última Eliminatoria", se lee en su publicación vía X.

¿Quién es Darwin Machís?

El delantero y extremo izquierdo venezolano-español Darwin Machís actualmente milita en el UCV FC de su país, aunque alcanzó sus mejores momentos cuando disputó LaLiga con distintos clubes de la Primera División española. El atacante estuvo cerca de disputar el Mundial 2026, pero la selección vinotinto quedó fuera en la última fecha de las Eliminatorias. Machís también figura entre los futbolistas venezolanos con mayor valoración en el mercado, ya que llegó a alcanzar los 10 millones de euros en 2020, durante su etapa en el Granada de España.

¿Dónde ha jugado Darwin Machís?

  • Mineros (Venezuela)
  • Granada (España)
  • Guimaraes (Portugal)
  • Hércules (España)
  • Huesca (España)
  • Leganés (España)
  • Udinese (Italia)
  • Cádiz (España)
  • Juárez (México)
  • Real Valladolid (España)
  • UCV FC (Venezuela)
Notas relacionadas
Paolo Guerrero bromeó a Pedro Aquino después de negarse a decir "Arriba Alianza Lima": "No te voy a saludar"

Paolo Guerrero bromeó a Pedro Aquino después de negarse a decir "Arriba Alianza Lima": "No te voy a saludar"

LEER MÁS
Programación de la fecha 19 de Torneo Clausura de la Liga 1: fixture y tabla de posiciones de la última jornada

Programación de la fecha 19 de Torneo Clausura de la Liga 1: fixture y tabla de posiciones de la última jornada

LEER MÁS
Reimond Manco asegura que las declaraciones de Hernán Barcos son para “presionar” a Alianza Lima: "Está jugando sus cartas"

Reimond Manco asegura que las declaraciones de Hernán Barcos son para “presionar” a Alianza Lima: "Está jugando sus cartas"

LEER MÁS
Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

LEER MÁS
Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

LEER MÁS
Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paolo Guerrero bromeó a Pedro Aquino después de negarse a decir "Arriba Alianza Lima": "No te voy a saludar"

Paolo Guerrero bromeó a Pedro Aquino después de negarse a decir "Arriba Alianza Lima": "No te voy a saludar"

LEER MÁS
Lanús vs Atlético Mineiro EN VIVO por la final de la Copa Sudamericana: Hora y dónde ver el partido decisivo del torneo

Lanús vs Atlético Mineiro EN VIVO por la final de la Copa Sudamericana: Hora y dónde ver el partido decisivo del torneo

LEER MÁS
Andrés Mendoza casi va a los golpes con periodista en vivo tras criticar a Jairo Concha: "Fue un desastre con Perú"

Andrés Mendoza casi va a los golpes con periodista en vivo tras criticar a Jairo Concha: "Fue un desastre con Perú"

LEER MÁS
Bolivia vs Perú: fecha, hora y canal TV del último amistoso confirmado en el 2025

Bolivia vs Perú: fecha, hora y canal TV del último amistoso confirmado en el 2025

LEER MÁS
Alianza Lima: Poder Judicial suspende multa de S/ 2.4 millones de soles por apagón en la final de 2023

Alianza Lima: Poder Judicial suspende multa de S/ 2.4 millones de soles por apagón en la final de 2023

LEER MÁS
Barcelona vs Athletic Bilbao EN VIVO LaLiga 2025-26: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la 13 jornada?

Barcelona vs Athletic Bilbao EN VIVO LaLiga 2025-26: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la 13 jornada?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Deportes

Reimond Manco se rinde a Álex Valera luego de los partidos amistoso de la selección peruana: "Él es el '9', no veo a otro"

Andrés Mendoza arremetió contra Jairo Concha y casi se va a las manos en un programa deportivo: "Fue un desastre con Perú"

Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025