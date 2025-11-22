Alianza Lima ya piensa en lo que será la próxima temporada en la Liga 1, pues en las últimas semanas surgió el rumor de que Darwin Machís, actual jugador de la Universidad Central de Venezuela, estaría cada vez más cerca de llegar a Matute. Según información difundida por el programa 'Vamos al VAR', la institución blanquiazul y el atacante venezolano mantienen negociaciones que estarían bastante avanzadas.

El jugador de 32 años militó hasta la última temporada en el Valladolid de la liga española y también representó a la Vinotinto durante las recientes Eliminatorias Sudamericanas.

¿Darwin Machís llegará a Alianza Lima?

Darwin Machís había estado en la mira de Alianza Lima durante varias semanas. No obstante, según lo informado por el periodista Kevin Pacheco, las conversaciones con el atacante venezolano ya se encuentran en una fase avanzada y solo faltan algunos detalles para que pueda hacerse oficial su incorporación.

"Darwin Machís tiene negociaciones avanzadas para ser refuerzo de Alianza Lima. Futbolista de 32 años, jugó hasta la temporada anterior en el fútbol español. Su último club fue la UCV de su país. Disputó con Venezuela la última Eliminatoria", se lee en su publicación vía X.

¿Quién es Darwin Machís?

El delantero y extremo izquierdo venezolano-español Darwin Machís actualmente milita en el UCV FC de su país, aunque alcanzó sus mejores momentos cuando disputó LaLiga con distintos clubes de la Primera División española. El atacante estuvo cerca de disputar el Mundial 2026, pero la selección vinotinto quedó fuera en la última fecha de las Eliminatorias. Machís también figura entre los futbolistas venezolanos con mayor valoración en el mercado, ya que llegó a alcanzar los 10 millones de euros en 2020, durante su etapa en el Granada de España.

¿Dónde ha jugado Darwin Machís?