Alianza Lima no la tendrá fácil con el fichaje de Darwin Machís: gigante de Colombia enviará "oferta formal" por el venezolano

En medio de la salida de Hernán Barcos, el experimentado jugador de la selección venezolana era uno de los objetivos de Alianza Lima para reforzar su delantera en el 2026.

Darwin Machís es internacional con la selección venezolana. Foto: composición LR/AFP
Alianza Lima todavía no define a su nuevo delantero para la próxima temporada. Con la salida de Hernán Barcos, la contratación de un goleador es aún más urgente para la institución blanquiazul, pues en el 2026 buscarán cortar la hegemonía de Universitario de Deportes en la Liga 1 y hacer una buena campaña en Copa Libertadores.

En medio de este panorama, se pudo conocer que los victorianos tenían negociaciones avanzadas para el fichaje de Darwin Machís; sin embargo, en las últimas horas se pudo conocer que un gigante de Colombia también quiere incorporar al artillero de la selección venezolana.

PUEDES VER: Esposa de Hernán Barcos le dedicó efusivo mensaje ante salida de Alianza Lima: 'Siempre del lado correcto'

lr.pe

Alianza Lima y América de Cali compiten por fichaje de Darwin Machís

El periodista 'Pipe' Sierra reveló que América de Cali tiene como objetivo la contratación del jugador de la Universidad Central de Venezuela y van a realizar una oferta formal para quedarse con sus servicios; en ese sentido, hizo referencia a la competencia que tendrán los cafeteros con Alianza Lima.

"(...) Va América por jugadores importantes. Ya tiene a uno de los mejores extremos del fútbol colombiano y va por uno internacional que desde hace mucho vienen siguiendo. Yo estoy oyendo lo de Darwin Machís a América desde que se rumoreaba lo de Arturo Vidal. Hoy hubo el primer contacto, quien lo realiza es Adrián Ramos, y América quedó en enviar hoy una oferta formal a Darwin Machís que corresponda para intentar cerrar el trámite", manifestó en el programa 'SinBoleta'.

"Lo que pasa es que aquí hay un gran competidor que es Alianza Lima, que viene siguiéndolo desde hace un mes; al parecer este fin de semana ya estaba muy adelantado el tema, pero hoy la cosa no está tan cerrada (...). Se complica la cosa porque entra un rival muy fuerte rival para Alianza Lima", concluyó.

PUEDES VER: Paolo Guerrero debutó como presidente en la Kings League con un majestuoso penal: 'El Loco le dice'

lr.pe

¿En qué clubes jugó Darwin Machís?

Darwin Machís es un experimentado delantero de 32 años que paseó su fútbol por clubes importantes de España, Portugal e Italia.

  • Mineros de Guayana (Venezuela)
  • Granada CF (España)
  • Vitória Guimaráes (Portugal)
  • Hércules (España)
  • Huesca (España)
  • Udinese (Italia)
  • Cádiz (España)
  • FC Juárez (México)
  • Real Valladolid (España)
  • Universidad Central (Venezuela).
