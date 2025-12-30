HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Franco Velazco y su firme postura con Universitario tras confirmar la Noche Crema 2026: "Se ha tomado la mejor decisión"

El administrador de la 'U', expresó su satisfacción con la decisión, asegurando que la Policía está preparada para garantizar la seguridad en la Noche Crema.

Franco Velazco resaltó la buena decisión de la PNP para la Noche Crema 2025. Foto: Lr/Latin Media
Se acabó la novela. Alianza Lima y Universitario harán sus respectivas presentaciones el mismo día. El Ministerio del Interior encendió la polémica al advertir hace un par de semanas que era imposible desarrollar ambos eventos el sábado 24 de enero del 2026. Sin embargo, luego de una reunión, con las autoridades correspondiente, dieron luz verde para la Noche Blanquiazul y Noche Crema.

Por este motivo, Franco Velazco no pudo ocultar su emoción al confirmar que no habrá reprogramación de la Noche Crema 2026. El administrador de Universitario de Deportes aprobó la decisión del presidente José Jerí. "Se ha tomado la mejor decisión", comentó.

PUEDES VER: Christian Cueva volvió a jugar con Alianza Lima en 'Duelo de Leyendas' y sorprendió con fina asistencia

lr.pe

¿Qué dijo Franco Velazco luego de confirmarse la Noche Crema 2026?

El administrador 'crema' se mostró contento con la noticia. "Se ha tomado la mejor decisión, siempre lo dijimos. La Policía está capacitada para llevar a cabo los dos eventos sin problemas. La Noche Crema está pactada para el 24 de enero. "Hubo buena predisposición del presidente, del ministro del Interior y de las demás autoridades para propiciar que se brinden las garantías y se lleven a cabo los dos eventos en los horarios establecidos", declaró Franco Velazco luego de la reunión.

PUEDES VER: Hernán Barcos retomaría contacto con Sport Boys: el Pirata habría rechazado propuesta de FC Cajamarca por deudas

lr.pe

La reacción de la "U" tras confirmarse la ‘Noche Crema’

Luego de conocerse que el evento recibió luz verde por parte del Mininter, Universitario se pronunció a través de sus redes sociales. El club merengue utilizó su cuenta oficial de Instagram para invitar a sus hinchas a reencontrarse en el Estadio Monumental y celebrar juntos la presentación del equipo que buscará el tetracampeonato nacional.

PUEDES VER: Erick Osores se rinde a Alianza Lima por la buena temporada a nivel internacional: "Es para aplaudir de pie"

lr.pe

¿Cuál fue el último rival de Universitario en la Noche Crema?

Para la Noche Crema 2025, Universitario se midió ante la selección de Panamá en el Estadio Monumental. El choque terminó 2-1 a favor de los cremas y los goles fueron obra de Paolo Reyna y José 'Tunche' Rivera. Por su parte, Gustavo Herrera le dio la igualdad momentánea a los centroamericanos.

