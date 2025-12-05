HOYSuscripcion LR Focus

Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026
Pamela López lanza fuerte acusación contra el padre de Christian Cueva: “Afanaba a mis amigas”

Pamela López volvió a encender la polémica al revelar que el padre de Christian Cueva intentó ser infiel a su esposa. La revelación desató críticas en redes sociales.

Pamela López dejó entrever que el padre de Christian Cueva fue infiel a su esposa Foto: Composición LR
Pamela López volvió a generar vuelo al revelar que el padre de Christian Cueva "afanaba" a sus amigas. En una entrevista a un medio local, la exesposa de 'Aladino' brindó detalles que dejarían en una complicada posición a su exsuegro por un presunto intento de infidelidad hacia la madre del futbolista. La popular 'Kity Pam' desató una ola de comentarios en redes sociales.

Según los usuarios, este episodio revelaría que Cueva había normalizado la infidelidad desde casa al observar conductas similares en su progenitor, lo que - para ellos - podría formar parte de un patrón generacional. López también afirmó que, desde el primer momento, comunicó estas actitudes a su exsuegra.

¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Pamela López expone a Christian Cueva por no estar en evento especial de su hija: 'No tiene conocimiento de nada'

Pamela López deja mal parado al padre de Christian Cueva

En declaraciones para 'Amor y fuego', Pamela López contó que el padre de Christian Cueva intentó ser infiel a su esposa. “El abuelo era otro, afanaba a mis amigas. Ahora te das cuenta de que el patrón se repite. El señor escribía a mis amigas cercanas para 'gilear' y yo se lo conté al padre de mis hijos”, relató.

La personalidad de TV continuó: “Yo le dije (a Christian): ‘O se lo dices tú o se lo digo yo’. La señora ha sido más adornada que yo, hasta que tomé valor y le dije: ‘Señora, tengo algo que contarle’. Me creyó porque le mandé las evidencias, las pruebas”, aseguró.

Pamela López da sorpresiva declaración tras cirugía de Paul Michael: 'A disfrutar el proceso'

Padre de Christian Cueva fue descubierto siendo infiel 

Ante sorpresa de Gigi y Rodrigo, López afirmó que el padre de Christian Cueva fue descubierto en una situación comprometedora en el 2023. “El ante año pasado el señor estaba tan mamado que, en vez de mandar una foto en el hotel, hace videollamada con la esposa, la abuela de mis hijos, y no se da cuenta de que en el espejo se reflejaba una cama y en la cama una mujer”, relató.

Por último, la exesposa de Christian Cueva sugirió que las actitudes de infidelidad del padre del futbolista podrían haberse reflejado en el propio jugador. Tras la emisión del programa, los comentarios no tardaron en multiplicarse en redes sociales. 

